Δήλωση στήριξης Μπέρναμ στους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι: «Θα ανησυχούσα πολύ αν έφευγαν»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ ανήσυχος» σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσιζαν να πουλήσουν τον σύλλογο, μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της ομάδας για 114 παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Υπενθυμίζεται ότι ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον σύλλογο ένοχο για την πλειονότητα των κατηγοριών που αντιμετώπιζε (114 από τις συνολικά 115), μεταξύ άλλων για την κατάρτιση «εικονικών συμβάσεων» με εμπορικούς εταίρους, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την απόκρυψη περισσότερων από 830 εκατ. λιρών σε μυστική χρηματοδότηση.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Μάντσεστερ Σϊτυ εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παράβαση και έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου για να ασκήσει έφεση.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ, - που όπως σύμφωνα με το POLITICO είναι οπαδός της Έβερτον, και είχε διατελέσει δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ προτού γίνει πρωθυπουργός-, εξήρε τα επιτεύγματα του Abu Dhabi United Group, που είναι ιδιοκτήτης του συλλόγου από το 2008 και τελεί υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

«Θα ανησυχούσα πραγματικά αν τους χάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπέρναμ στο BBC. «Έχουν υπάρξει ένας τόσο σημαντικός εταίρος στην οικοδόμηση του σύγχρονου Μάντσεστερ και, προφανώς, στη μετατροπή της Μάντσεστερ Σίτι σε αυτή την παγκόσμια δύναμη που είναι σήμερα.

«Πραγματικά ευχαριστώ τη City Football Group και την ευρύτερη ιδιοκτησία, όχι μόνο για τα χρήματα που επένδυσαν στο στάδιο Έτιχαντ και την ευρύτερη έκταση γύρω από αυτό, αλλά και στην ίδια την πόλη».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δήλωσε την ίδια στιγμή ότι δεν πρόκειται να παρέμβει σε οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία, παρά τις εκτιμήσεις ότι η τιμωρία της Σίτι θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αμπού Ντάμπι.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι «φυσικά» βέβαιος πως οι δικές του επαφές με τους ιδιοκτήτες της Σίτι, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου, θα άντεχαν σε οποιονδήποτε έλεγχο.