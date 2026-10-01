Απάντηση Μαρινάκη στην Τουρκία για το καλώδιο: Δεν τίθεται θέμα άδειας – Το έργο θα προχωρήσει κανονικά

Στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου, στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα οικονομικής πολιτικής, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για την υπόθεση Τριαντόπουλου, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την πρόσφατη εξέλιξη «ενδιάμεσο στάδιο», επισημαίνοντας ότι αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης από το Ειδικό Δικαστήριο. Τόνισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση, όπως είπε, «σέβεται κάθε απόφαση σε κάθε στάδιο» της δικαστικής διαδικασίας.

«Δεν είμαστε σε εκείνους που δεχόμαστε αλά καρτ τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης», ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση που, σύμφωνα με τον ίδιο, τηρούν απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα της στάσης του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος, όπως ανέφερε, επέλεξε να ζητήσει να αποφασίσει η Δικαιοσύνη για την υπόθεση.

«Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Πιστεύουμε στην αθωότητα του κ. Τριαντόπουλου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.

Η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των Τεμπών

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί κατηγορίες σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ορισμένες από τις σχετικές υποθέσεις έχουν πλέον αρχειοθετηθεί.

«Περιμένουμε την απόφαση της Δικαιοσύνης», επανέλαβε, σημειώνοντας ότι για τις αρμοδιότητες του κ. Τριαντόπουλου ισχύουν, όπως είπε, όσα έχουν ήδη αναφερθεί από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρώην υφυπουργό.

Αναφορικά με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να συνδέσει δύο διαφορετικά ζητήματα: την έρευνα της Δικαιοσύνης για όσα συνέβησαν στο πεδίο του δυστυχήματος και την πολιτική συζήτηση που είχε αναπτυχθεί γύρω από την αλλοίωση του χώρου.

Ο ίδιος απέρριψε τις αιτιάσεις περί συγκάλυψης που είχαν διατυπωθεί από την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι τα σχετικά ζητήματα δεν συνδέονται με όσα εξετάζει το συγκεκριμένο δικαστικό βούλευμα.

Για τα οικονομικά μέτρα και τις 120 δόσεις

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μια λογική ευρύτερων παροχών χωρίς, όπως είπε, επαρκή κοστολόγηση.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στη νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που προβλέπει έως και 120 δόσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνέχεια των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος. Η νέα ρύθμιση έχει ήδη παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως διεύρυνση της υφιστάμενης δυνατότητας των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας πολιτικής που, όπως είπε, στηρίζει τους συνεπείς και παρέχει εργαλεία σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και μιας πολιτικής που περιλαμβάνει προτάσεις χωρίς αντίστοιχη δημοσιονομική τεκμηρίωση.

Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο «ιταλικό μοντέλο» και τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη συνολική στήριξη.

ΕΦΚ στα καύσιμα και επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά άμεσα σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ανεξάρτητα από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι κάθε δημοσιονομική παρέμβαση θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και να κινείται εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών ορίων.

Όπως είπε, οι φοροελαφρύνσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται συνολικά σε 91, ενώ χαρακτήρισε τις γενικότερες προτάσεις για μειώσεις φόρων χωρίς αντίστοιχη αναφορά στη χρηματοδότησή τους ως «ευχολόγιο».

Φοιτητική στέγαση και πρόσβαση των εφήβων στα social media

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις δηλώσεις του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων που δεν εγγράφηκαν στα τμήματα όπου εισήχθησαν.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα θα πρέπει να προβληματίσει, σημειώνοντας ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες μπορεί να είναι το κόστος ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και στις παρεμβάσεις για τις φοιτητικές εστίες.

Για το νομοσχέδιο που αφορά τον περιορισμό της πρόσβασης των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε ότι αναμένεται «σχετικά έως και πολύ σύντομα».

Ανασχηματισμός: «Δεν έχω καμία πληροφόρηση»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχετική πληροφόρηση ή αίσθηση, επισημαίνοντας ότι ο ανασχηματισμός αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, σχολιάζοντας ερώτηση για το αν πρόσφατη αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούσε μήνυμα προς συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού αφορά συνολικά τις κυβερνήσεις και τα στελέχη που κατέχουν αξιώματα και δεν είχε συγκεκριμένο αποδέκτη.

«Καμία υποχώρηση» για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, στον απόηχο των δηλώσεων της Άγκυρας.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «δεν τίθεται θέμα άδειας» για το έργο και υποστήριξε ότι αυτό θα προχωρήσει κανονικά.

Απαντώντας σε αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου σχετικά με τη στάση της Ελλάδας στην περιοχή της Κάσου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε υποχώρηση σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου.

Όπως ανέφερε, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο και η εκτέλεσή του αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα.

Η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προτάσεων

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε και η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ σχετικά με την κοστολόγηση των προγραμματικών προτάσεων.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει μέτρα με υψηλό δημοσιονομικό κόστος, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, εκτίμηση ότι επτά από τις προτάσεις του κόμματος θα μπορούσαν να έχουν ετήσιο κόστος άνω των 6 δισ. ευρώ κατά τον τρίτο και τέταρτο χρόνο εφαρμογής τους.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα για το 2027 έχουν κοστολογηθεί στα 2,2 δισ. ευρώ και ότι η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει το κόστος τους και για τα επόμενα έτη.

Οι σχετικές αναφορές αποτελούν την κυβερνητική εκτίμηση για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και για τη δημοσιονομική αποτύπωση των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Τέλος, ερωτηθείς για την επιστροφή του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι πρόκειται για εσωτερική υπόθεση του κόμματος, σχολιάζοντας παράλληλα την πολιτική του πορεία και τη σημερινή κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ.