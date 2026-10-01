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Γαλλία: Αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις
Ειδήσεις
15:31 - 01 Οκτ 2026

Γαλλία: Αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom

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Η Γαλλία θα αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό το επόμενο έτος, παρά την ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε το POLITICO, η γαλλική κυβέρνηση θα παρουσιάσει αργότερα την Πέμπτη τον προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος προβλέπει 63,4 δισ. ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες, έναντι 57 δισ. ευρώ φέτος. Ειδικότερα, περίπου το 12% θα διατεθεί για την πυρηνική αποτροπή και το 43% για την αγορά και τη συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η αύξηση αυτή είναι σύμφωνη με τις αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο για τον στρατιωτικό σχεδιασμό, ο οποίος εγκρίθηκε το καλοκαίρι.

«Για να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τις στρατιωτικές μας δυνατότητες μέσω πρόσθετων παραγγελιών σημαντικού εξοπλισμού (συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνητή νοημοσύνη)», αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το διπλασιασμό του αμυντικού προϋπολογισμού της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών θητειών του Εμανουέλ Μακρόν, από το 2017.

Το υπουργείο Άμυνας είναι ένα από τα ελάχιστα υπουργεία που θα επωφεληθούν από αύξηση του προϋπολογισμού το 2027. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει στόχο για δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, ενώ έχει επιβεβαιωθεί το πάγωμα των περισσότερων άλλων υπουργικών προϋπολογισμών στα επίπεδα του 2026.

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