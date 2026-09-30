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Πετρέλαιο: Παρατείνεται η κρίση στον Κόλπο - Οι αναλυτές «βλέπουν» Brent στα $89 το 2026
Ειδήσεις
21:45 - 30 Σεπ 2026

Πετρέλαιο: Παρατείνεται η κρίση στον Κόλπο - Οι αναλυτές «βλέπουν» Brent στα $89 το 2026

Reporter.gr Newsroom

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Οι αναλυτές αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου το 2026, με το πετρέλαιο τύπου Brent να αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι διαταραχές στις εξαγωγές από τον Κόλπο αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για την αύξηση της ζήτησης.

Σε έρευνα του Σεπτεμβρίου για το Reuters, στην οποία συμμετείχαν 30 οικονομολόγοι και αναλυτές, η μέση πρόβλεψη για την τιμή του Brent το 2026 διαμορφώθηκε στα 89,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ για το αμερικανικό αργό στα 83,90 δολάρια.

Οι εκτιμήσεις για τη μέση τιμή του Brent κυμαίνονται από τα 77,27 έως τα 97,60 δολάρια το βαρέλι.

Αρκετοί αναλυτές ανέφεραν ότι η αγορά έχει πλέον πειστεί σε μεγαλύτερο βαθμό πως η πλήρης αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν είναι πιθανό να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να καλούνται να απορροφήσουν μεγάλο μέρος του ελλείμματος προσφοράς.

«Δεν ποντάρουμε σε επίλυση της σύγκρουσης μέσα στους επόμενους τρεις έως έξι μήνες», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής έρευνας ενέργειας στην DBS Bank. «Υπάρχουν σημαντικοί ανοδικοί κίνδυνοι για τις προβλέψεις μας, εάν η σύγκρουση συνεχίσει να κλιμακώνεται αντί να αποκλιμακώνεται».

Η HSBC αναφέρει ότι το βασικό της σενάριο προβλέπει μόνο σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στη ναυσιπλοΐα και ένα «δομικά περιορισμένο» Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, οι ροές πετρελαίου θα ανακάμψουν αργά από τα σημερινά επίπεδα, παραμένοντας αρκετά χαμηλότερα από τα περίπου 19-20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που διέρχονταν από το Στενό πριν από τη σύγκρουση.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «σκοτεινών εξαγωγών» από πλοία που έχουν απενεργοποιήσει τους πομπούς εντοπισμού τους, έχουν ανακάμψει στα 23,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την τελευταία εβδομάδα, επίπεδο αντίστοιχο με τον μέσο όρο του 2025. Όπως αναφέρει σε σημείωμά της, οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο.

Περιορίζεται το «μαξιλάρι» των κινεζικών αποθεμάτων

Αρκετοί αναλυτές θεωρούν τα αποθέματα πετρελαίου της Κίνας μία από τις σημαντικότερες μεταβλητές για την αγορά κατά το επόμενο έτος.

Όπως επισημαίνουν, η μεγαλύτερη εισαγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο έχει περάσει μεγάλο μέρος της περιόδου της σύγκρουσης καταναλώνοντας σημαντικά αποθέματα που είχε συσσωρεύσει πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη της να ανταγωνίζεται για φορτία αργού στις διεθνείς αγορές.

Η τάση αυτή, ωστόσο, άρχισε να αντιστρέφεται, καθώς οι κινεζικές εισαγωγές αυξήθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες, φτάνοντας σχεδόν τα 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, αν και εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ιστορικά επίπεδα.

«Τα κινεζικά αποθέματα αποτελούν σήμερα τον βασικό άγνωστο παράγοντα στην εξίσωση, καθώς αποδείχθηκαν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι εκτιμούσαμε στην αρχή της σύγκρουσης. Ωστόσο, είναι πεπερασμένα και δεν μπορούν να καλύψουν ολόκληρο τον χειμώνα, επομένως αναμένουμε ότι οι κινεζικές αγορές θα ενισχυθούν από τα σημερινά επίπεδα», δήλωσε ο Davide Tabarelli, πρόεδρος της Nomisma Energia.

Τι αναμένουν οι αναλυτές για το 2026

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία, οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι οι κίνδυνοι στην προσφορά, και όχι η αδυναμία της ζήτησης, θα αποτελέσουν τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών του πετρελαίου το 2026.

«Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και η ασθενέστερη δραστηριότητα στη μεταποίηση εξακολουθούν να περιορίζουν την αύξηση της ζήτησης. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να αποτρέψουν τις τιμές από το να πλησιάσουν τα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν αμέσως μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, ακόμη και αν οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν αυξημένες», ανέφεραν αναλυτές του EIU.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα μειωθούν σημαντικά το 2026, καθώς οι χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο θα χρησιμοποιούν τα έκτακτα και εμπορικά αποθέματά τους για να αντισταθμίσουν τη μειωμένη προσφορά από τον Κόλπο.

Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η αγορά θα επιστρέψει σε πλεόνασμα το 2027, καθώς οι συνθήκες στη ναυσιπλοΐα θα βελτιώνονται, η παραγωγή στον Κόλπο θα ανακάμπτει σταδιακά και η προσφορά από χώρες εκτός OPEC θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 21:26
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