Παπασταύρου: Στο επίκεντρο η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν και ο Κάθετος Διάδρομος

Διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, κ. Parviz Shahbazov, πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού φυσικού αερίου και την ανάπτυξη του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, με την προώθηση και ανάπτυξη ηλεκτρικών διασυνδέσεων όπως το GSI με την Κύπρο και το Ισραήλ και το GREGY με την Αίγυπτο, με τον κ. Παπασταύρου να τονίζει παράλληλα, τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και των προοπτικών που δημιουργεί, με στόχο την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη νέων πεδίων συνεργασίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε, παράλληλα, η κοινή βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του σεβασμού και των κοινών συμφερόντων.

Οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τη θετική πορεία της διμερούς συνεργασίας και υπογράμμισαν τις σημαντικές δυνατότητες για αύξηση του διμερούς εμπορίου και περαιτέρω διαφοροποίηση της σύνθεσής του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων, από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν, ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν, κ. Arif Mammadov, ο Υφυπουργός Οικονομίας, κ. Anar Akhundov και ο Διευθυντής του Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, κ. Javid Abdullayev. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα Δέσποινα Παληαρούτα, η Πρέσβης της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν, κα Μαρία Παπακωνσταντίνου, και ο Εκπρόσωπος του TAP στην Ελλάδα (Country Representative Greece), κ. Ιωάννης Μάρης.