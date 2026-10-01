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Καθέλκυση του MSC World Atlantic
Ναυτιλία
13:56 - 01 Οκτ 2026

Καθέλκυση του MSC World Atlantic

Reporter.gr Newsroom

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Η MSC Cruises γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο στη ναυπήγηση της επόμενης ναυαρχίδας της, του MSC World Atlantic, καθώς το πλοίο ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το νερό στο ναυπηγείο Chantiers de l'Atlantique στο Saint-Nazaire της Γαλλίας στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η καθέλκυση αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην πορεία του πλοίου προς την ένταξή του στον στόλο της MSC Cruises: το νεότευκτο πλοίο μεταφέρεται από τη δεξαμενή ναυπήγησης στο νερό, όπου θα περάσει στην επόμενη φάση της ολοκλήρωσής του πριν από την παράδοση.

Το MSC World Atlantic, που θα γίνει το 25ο πλοίο του στόλου της MSC Cruises, θα είναι επίσης το τέταρτο πλοίο με καύσιμο LNG της πρωτοποριακής σειράς World Class της εταιρείας.

Το MSC World Atlantic έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει το χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό στυλ της MSC Cruises με την αμερικανική άνεση και, από τον Νοέμβριο του 2027, θα προσφέρει εναλλασσόμενες κρουαζιέρες 7 και 14 διανυκτερεύσεων στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική, σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς, όπως το Ocean Cay MSC Marine Reserve, το ιδιωτικό νησί της MSC Cruises στις Μπαχάμες.

Στο πλοίο, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν έναν αρμονικό συνδυασμό πολιτισμών, γεύσεων και στυλ από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σε έναν συναρπαστικό προορισμό εν πλω, με επτά ξεχωριστές ζώνες, καθεμία με τη δική της ατμόσφαιρα, τις δικές της εγκαταστάσεις και ψυχαγωγία.

Μετά την καθέλκυσή του, το MSC World Atlantic θα παραμείνει στο Chantiers de l'Atlantique, όπου συνεχίζονται οι εργασίες στους εσωτερικούς χώρους, στους κοινόχρηστους χώρους και στα τελικά τεχνικά στοιχεία του.

Η επίσημη παράδοσή του στην MSC Cruises έχει προγραμματιστεί για το 2027, πριν από την εναρκτήρια σεζόν του στην Καραϊβική, η οποία ξεκινά τον Νοέμβριο.

Οι κρατήσεις για τα δρομολόγια του MSC World Atlantic είναι ήδη ανοιχτές.

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