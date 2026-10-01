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Πεσκόφ: Θα μπορούσαμε ήδη να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ σε έργα αμοιβαίου οικονομικού οφέλους
Ειδήσεις
16:21 - 01 Οκτ 2026

Πεσκόφ: Θα μπορούσαμε ήδη να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ σε έργα αμοιβαίου οικονομικού οφέλους

Reporter.gr Newsroom

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Η Ρωσία εκτιμά ότι θα μπορούσε ήδη να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έργα αμοιβαίου οικονομικού οφέλους, όπως δήλωσε σήμερα (1/10) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, εκφράζοντας τη λύπη της Μόσχας για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον συνδέει την πρόοδο σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες με την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι ο απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο για τα αποτελέσματα των επαφών που είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι ο διάλογος μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον συνεχίζεται.

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