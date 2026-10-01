Λεκορνί: Περικοπές €43 δισ. στον προϋπολογισμό για το 2027 – Στόχος η μείωση του ελλείμματος στο 5%

Σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής με περικοπές ύψους 43 δισ. ευρώ για το 2027 παρουσίασε την Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ.

Στο ποσό αυτό προστίθενται οι επιπτώσεις από την εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν ληφθεί από το 2026 και νωρίτερα, ανεβάζοντας, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, τη συνολική δημοσιονομική προσπάθεια για το 2027 στα 54 δισ. ευρώ. Το σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση, ενώ η κυβέρνηση καλείται να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη για την έγκριση του προϋπολογισμού.

Αυξάνεται περαιτέρω το δημόσιο χρέος

Παρά τη δημοσιονομική προσπάθεια, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να αυξηθεί από 119,3% του ΑΕΠ το 2026 σε 121,7% το 2027, φτάνοντας περίπου τα 3,814 τρισ. ευρώ.

Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το γαλλικό δημόσιο χρέος είχε ανέλθει τον Ιούνιο του 2026 στα 3,596 τρισ. ευρώ, ή στο 119% του ΑΕΠ, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από το 1946.

Η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους αποτελεί μία από τις βασικές πιέσεις για τα δημόσια οικονομικά, περιορίζοντας τα περιθώρια της κυβέρνησης για άλλες δαπάνες.

Περισσότερα φορολογικά έσοδα

Το σχέδιο προβλέπει παράλληλα αύξηση των φορολογικών εσόδων, κυρίως από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερα από 7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 5,7 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο εταιρειών εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 1,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, τα καθαρά φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθουν στα 375,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 18 δισ. ευρώ.

Πάγωμα επιδομάτων και αλλαγές στη στεγαστική ενίσχυση

Στο σκέλος των κοινωνικών δαπανών, η κυβέρνηση προτείνει να διατηρηθούν το 2027 τα οικογενειακά επιδόματα στα επίπεδα του 2026. Πρόκειται ουσιαστικά για πάγωμα των παροχών, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά 600 εκατ. ευρώ των δαπανών για το επίδομα έναρξης σχολικού έτους, το λεγόμενο ARS, το οποίο χορηγείται σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα για την κάλυψη των εξόδων σχολικών ειδών.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να μην αναπροσαρμόσει κατ’ εξαίρεση το 2027 το προσωπικό επίδομα στέγασης (APL). Επιπλέον, προτείνεται περιορισμός της δυνατότητας φοιτητών από εύπορες οικογένειες να συνδυάζουν το επίδομα στέγασης με φορολογικά οφέλη που συνδέονται με τους γονείς τους.

Στο επίκεντρο οι συνταξιούχοι

Σημαντικό μέρος της δημοσιονομικής προσπάθειας αφορά και τις συντάξεις, με την κυβέρνηση να υπολογίζει εξοικονόμηση περίπου 5,5 δισ. ευρώ.

Με βάση το σχέδιο, οι συντάξεις μεταξύ 1.260 και 2.000 ευρώ τον μήνα θα αναπροσαρμόζονται μερικώς σύμφωνα με τον πληθωρισμό, ενώ για συντάξεις κάτω από τα 1.260 ευρώ προβλέπεται πλήρης αναπροσαρμογή.

Οι αλλαγές στις συντάξεις αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σχεδίου, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την αύξηση των δαπανών χωρίς να μειώσει ονομαστικά τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Οι σχετικές προβλέψεις αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έντονης κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων

Στο Δημόσιο προβλέπεται καθαρή μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 1.076 θέσεις το 2027.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει περιορισμό των λειτουργικών δαπανών των δημόσιων φορέων και οργανισμών, ενώ το σχέδιο περιλαμβάνει ευρύτερες προσπάθειες συγκράτησης των κρατικών δαπανών.

Έσοδα 1 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Στο σκέλος των εσόδων, η κυβέρνηση προσδοκά να εισπράξει επιπλέον 1 δισ. ευρώ το 2027 από την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές εξοικονομήσεις στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένα, το σχέδιο περιλαμβάνει στόχο για μείωση των δαπανών κατά 3 δισ. ευρώ στα φάρμακα και κατά 2 δισ. ευρώ στις αναρρωτικές άδειες.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την ευθυγράμμιση της φορολογικής μεταχείρισης των επιδομάτων ασθενείας με εκείνη των εισοδημάτων από εργασία.

Νέα επιβάρυνση στους προμηθευτές κηροζίνης

Στο ενεργειακό σκέλος, το σχέδιο προβλέπει τη θέσπιση εισφοράς στους προμηθευτές κηροζίνης, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων για την ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας.

Η εισφορά θα αφορά τους προμηθευτές καυσίμων στην ηπειρωτική Γαλλία και θα υπολογίζεται ανάλογα με τις ποσότητες ορυκτής κηροζίνης που διατίθενται προς κατανάλωση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τον τρόπο χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζοντας, όπως υποστηρίζει, τις υπερβολικές αποζημιώσεις που συνδέονται με παλαιότερους μηχανισμούς στήριξης.

Στο μικροσκόπιο των αγορών το γαλλικό χρέος

Το σχέδιο προϋπολογισμού παρουσιάζεται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης της Γαλλίας από τις αγορές. Το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την ικανότητα της κυβέρνησης να περιορίσει το έλλειμμα.

Η δημοσιονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη. Το έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,4% του ΑΕΠ το 2026, έναντι στόχου 5%, και η κυβέρνηση επιδιώκει να το επαναφέρει στο 5% το 2027.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κοινοβούλιο χωρίς σταθερή πλειοψηφία. Η ψήφιση του προϋπολογισμού αναμένεται να αποτελέσει δύσκολη πολιτική διαδικασία, καθώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στην έγκριση των δικών τους δημοσιονομικών σχεδίων.

Έτσι, η πρόταση του Λεκορνί για το 2027 συνδυάζει περιορισμό δαπανών, αύξηση ορισμένων φορολογικών εσόδων και μέτρα για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, με στόχο να ανακοπεί η διεύρυνση του ελλείμματος και να αποκατασταθεί σταδιακά η δημοσιονομική ισορροπία. Η τελική μορφή του προϋπολογισμού, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία και τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη συζήτησή του.