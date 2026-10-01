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Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα
Εμπορεύματα
13:37 - 01 Οκτ 2026

Ξανά στα $100 το Brent μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα

Reporter.gr Newsroom

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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέα άνοδο την Πέμπτη (1/10), μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από την Κίνα, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τις αγορές καυσίμων, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν παγκοσμίως ελλείψεις στην προσφορά, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις ανανεωμένες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινούνται αυτή την ώρα ενισχυμένα κατά 2,21% στα 100,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) καταγράφουν άνοδο 1,60% στα 91,87 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα την Πέμπτη, καθώς είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 1% στις πρώτες συναλλαγές, προτού ανακάμψουν.

Επισημαίνεται ότι τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν αναστείλει, μέχρι νεωτέρας, τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων προς περιοχές εκτός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, δήλωσαν την Πέμπτη τέσσερις άνθρωποι που είχαν ενημερωθεί σχετικά με το ζήτημα, σε μια κίνηση που αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τις αγορές καυσίμων, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό πίεση λόγω του πολέμου.

«Η απαγόρευση των κινεζικών εξαγωγών υποδηλώνει ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων στην εγχώρια αγορά», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταούνοβο, προσθέτοντας ότι μένει να φανεί εάν τα μέτρα θα ενισχύσουν τις εισαγωγές αργού πετρελαίου, μετά τις πρόσφατες μειώσεις των κινεζικών αποθεμάτων αργού και καυσίμων.

Οι παγκόσμιες προμήθειες ντίζελ έχουν περιοριστεί, καθώς η δυναμικότητα διύλισης μειώνεται εξαιτίας επιθέσεων που συνδέονται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αυξάνοντας την πίεση στις κυβερνήσεις να παρέμβουν προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να μειώσουν τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης, ώστε να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των παγκόσμιων τιμών καυσίμων, διαφορετικά ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με πιθανή απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, όπως δήλωσαν τρία πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Τα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων από το ντίζελ διαμορφώνονταν περίπου στα 80,05 δολάρια το βαρέλι στις 08:29 GMT, μειωμένα κατά περίπου 4% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Το περιθώριο είχε ανέλθει σε ιστορικό υψηλό 95 δολαρίων το βαρέλι στις 23 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις διπλωματικές προσπάθειες, καθώς και τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια από το Γιανμπού, μετέδωσε το Reuters την Τρίτη, αφού είχε προηγουμένως επαναφέρει σε λειτουργία τον αγωγό Ανατολής-Δύσης.

Το Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία του πρόταση για την αναβίωση της εκεχειρίας στον Κόλπο, η οποία είχε καταρρεύσει.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα των Axios και CNN, τα οποία επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους και ανέφεραν ότι ήταν διατεθειμένος να προσφέρει ελάφρυνση των κυρώσεων στο Ιράν και να αποδεσμεύσει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα «συγκεκριμένα» βήματα από την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «σκοτεινών εξαγωγών» —οι οποίες πραγματοποιούνται με πλοία που έχουν απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες εντοπισμού θέσης— ανέκαμψαν στα 23,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά την τελευταία εβδομάδα, σε επίπεδα αντίστοιχα με τον μέσο όρο του 2025, καθώς οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας την Τρίτη.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν επίσης ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης κερδίζοντας 1,7% στα 73,59 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,20% στα 4,195.01 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,67% στα 60,98 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, ο χαλκός υποχωρεί 0,90% στα 6,5600 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,41% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1283 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,41% με την ισοτιμία στα 1,3210 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8540 λίρα ανά ευρώ.

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