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Euronext Athens: Νέο υψηλό 17ετίας στις 2.738 μονάδες – Κέρδη 29,1% στο 9μηνο
Σχόλια Αγοράς
17:43 - 30 Σεπ 2026

Euronext Athens: Νέο υψηλό 17ετίας στις 2.738 μονάδες – Κέρδη 29,1% στο 9μηνο

Reporter.gr Newsroom

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Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσε την Τετάρτη 30/9, την τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει νέο υψηλό έτους και ταυτόχρονα να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών.

Παρά το νευρικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές και τις μεικτές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο στην Αθήνα, ενισχύοντας τον βασικό δείκτη για όγδοη φορά μέσα στο 2026 πάνω από το όριο των 2.700 μονάδων.

Ισχυρή άνοδος με οδηγό τις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης του Euronext Athens ενισχύθηκε κατά 1,05%, κλείνοντας στις 2.738,35 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί νέο υψηλό τόσο για το 2026 όσο και για την τελευταία 17ετία.

Σημαντική συμβολή στην ανοδική κίνηση είχαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ θετικά λειτούργησε και η πορεία της δεικτοβαρούς Coca-Cola HBC, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στον βασικό δείκτη.

Η Εθνική Τράπεζα πλησίασε το επίπεδο των 18 ευρώ, τιμή που είχε να καταγράψει από τον Νοέμβριο του 2015, ενώ η Πειραιώς κινήθηκε κοντά στα 11 ευρώ, προσεγγίζοντας το υψηλό της τελευταίας πενταετίας που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2021.

Ανοδικά κινήθηκε και η Alpha Bank, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση κοντά στα υψηλά έτους, στα επίπεδα των 4,90 ευρώ και άνω.

Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να ανέρχεται στα 638,7 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 78,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα).

Στο +29,1% η απόδοση από την αρχή του έτους

Με τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και το πρώτο εννεάμηνο του έτους, κατά το οποίο ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 29,1%.

Η επίδοση αυτή διατηρεί την ελληνική αγορά σε τροχιά συνέχισης της ανοδικής της πορείας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη έτος ανόδου, με το χρηματιστήριο να επιχειρεί να διευρύνει το ανοδικό σερί που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Μόνο τον Σεπτέμβριο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,2%.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των εισηγμένων

Η τελευταία συνεδρίαση του μήνα συνέπεσε και με τη λήξη της προθεσμίας για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων διαμορφώθηκαν σε 7,7 δισ. ευρώ, έναντι 5,5 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

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