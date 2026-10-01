Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία - Πάνω από 600 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες

Στη Γαλλία, οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν την Τετάρτη (30/9) περισσότερα από 600 άτομα, καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις σε λύκεια σε περιοχές της χώρας κλιμακώθηκαν.

Στο ίδιο φόντο, οι αρχές δήλωσαν ότι οι βίαιες συγκρούσεις και οι εμπρηστικές επιθέσεις είχαν επίσης ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινέζ καταδίκασε την «κλιμάκωση της βίας» έξω από ορισμένα σχολεία.

Επιπλέον, οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν την Τετάρτη 83 αστυνομικοί και χωροφύλακες, όπως δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν επίσης 32 εκπαιδευτικοί και μαθητές. Οι κινητοποιήσεις επηρέασαν 356 σχολεία, σημείωσε ο υπουργός καταδικάζοντας τις επιθέσεις.

Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές;

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, έφηβοι σε γαλλικά λύκεια έχουν αποκλείσει τα σχολεία τους από την περασμένη εβδομάδα.

Διαμαρτύρονται για τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις, τον αυξημένο φόρτο εργασίας, την κακή ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.

«Υπάρχουν κατσαρίδες και αρουραίοι παντού στο σχολείο», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters η Φαντίλα, 17χρονη μαθήτρια. Όπως είπε, η θερμοκρασία στις αίθουσες μπορεί να κυμαίνεται από αποπνικτικά υψηλή έως κάτω από το μηδέν, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Ειδικότερα, το μαθητικό κίνημα ξεκίνησε στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς, γύρω από το Παρίσι, αλλά έκτοτε έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές.

Οι πόλεις που επηρεάστηκαν περισσότερο την Τετάρτη περιλαμβάνουν το Μπορντό στα νοτιοδυτικά και τη Λυών στα νοτιοανατολικά, καθώς και τη βόρεια πόλη Λιλ, όπου η αστυνομία έκανε εκ νέου χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο AFP.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ανησυχίες των νέων είναι δικαιολογημένες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη βία και τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων.

«Τα λύκεια προορίζονται να είναι ανοιχτά και να μεταδίδουν γνώση. Δεν προορίζονται να αποκλείονται ούτε να πυρπολούνται κάδοι απορριμμάτων», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη.

Τόσο ο Μακρόν όσο και ο Νινέζ κατηγόρησαν ακροαριστερές ομάδες ότι υποκινούν τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Παρατηρήσαμε ότι, σε ορισμένα σημεία, υπήρχαν άτομα που λειτουργούσαν ως προβοκάτορες — άνθρωποι οι οποίοι, μάλιστα, μετακινούνταν από το ένα σχολείο στο άλλο για να υποκινήσουν μαθητές λυκείων και άλλους μαθητές και να τους παροτρύνουν να διαπράξουν πράξεις βίας», δήλωσε ο Νινέζ.

Τις τελευταίες ημέρες, αξιωματούχοι και πολιτικοί έχουν καταδικάσει το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» και τον υποψήφιό του για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, για τη ρητορική τους, η οποία, όπως υποστήριξαν, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

Από την πλευρά του, ο Μελανσόν κατηγόρησε την περασμένη Δευτέρα (28/9) την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει «καταστολή» με «προφανείς ρατσιστικές αποχρώσεις».

«Κάτω τα χέρια από τη νεολαία μας!» έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους ακτιβιστές και τους αξιωματούχους της «Ανυπότακτης Γαλλίας» να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις όπου μπορούσαν.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί χαρακτήρισε την κατηγορία περί ρατσισμού «προσβολή» και κατηγόρησε τον Μελανσόν ότι «φυλετικοποιεί μια συζήτηση για την ασφάλεια των μαθητών και εντείνει τη διχόνοια, τη στιγμή που ένας υπεύθυνος πολιτικός θα έπρεπε να επιδιώκει την αποκατάσταση της ηρεμίας».