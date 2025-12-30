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«Πράσινα» ταξί: Ενισχύσεις άνω των 3,2 εκατ. ευρώ σε 108 δικαιούχους
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:45 - 30 Δεκ 2025

«Πράσινα» ταξί: Ενισχύσεις άνω των 3,2 εκατ. ευρώ σε 108 δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, Τρίτη (30/12), πραγματοποιείται η καταβολή χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 7ης απόφασης έγκρισης πίστωσης του προγράμματος «Πράσινα Ταξί». Συγκεκριμένα, το ποσό των 2.062.219,15 ευρώ πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 108 δικαιούχων, εκ των οποίων οι 101 θα ενισχυθούν για την απόκτηση ηλεκτρικών ταξί μηδενικών εκπομπών ρύπων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επισημαίνεται ότι από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος έως σήμερα, το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται σε 3.256.297,43 ευρώ, ποσό που αφορά την επιδότηση 158 ηλεκτροκίνητων ταξί σε όλη τη χώρα.

Από τη μεριά του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εκφράσει την πρόθεσή του να επαναφέρει το πρόγραμμα σε λειτουργία στις αρχές του 2026. Στη νέα φάση, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι επαγγελματίες που θα προχωρήσουν σε αντικατάσταση των οχημάτων τους στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Με βάση τους όρους του προγράμματος, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εκχώρησης της απαίτησης είσπραξης της επιδότησης απευθείας στον προμηθευτή του ηλεκτρικού οχήματος, διευκολύνοντας τη διαδικασία για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, μέσω ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, θα δοθεί η δυνατότητα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) και στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.) να προκηρύσσουν διαγωνισμούς παραχώρησης για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης σε σημεία αναμονής ταξί που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, αποκλειστικά για τη φόρτιση ηλεκτρικών ταξί.

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