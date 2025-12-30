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Χρυσοχοΐδης: «Παράθυρο» για «νόμιμη βία» στα μπλόκα, μετά τις γιορτές
Πολιτική
11:16 - 30 Δεκ 2025

Χρυσοχοΐδης: «Παράθυρο» για «νόμιμη βία» στα μπλόκα, μετά τις γιορτές

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μη συγκρουστεί με τους αγρότες στα μπλόκα, παρότι τους κατηγορεί για παρακώλυση συγκοινωνιών. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, προειδοποίησε, πάντως, ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε ένα επόμενο στάδιο».

«Αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, «αποφασίστηκε η μη χρήση νόμιμης βίας για την απομάκρυνση των αγροτών από τους δρόμους».

Επίσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάλεσε όλους να αφήσουν την Τροχαία «να κάνει τη δουλειά της».

Ουσιαστικά, δηλαδή ο υπουργός λέει πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει το νόμο για να μη δημιουργήσει παραπάνω ένταση, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση μετά τις γιορτές.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως «έχουμε 6-7.000 τρακτέρ στους δρόμους και χιλιάδες ανθρώπους που διαμαρτύρονται για τα κλαδικά τους προβλήματα και αποφασίστηκε από την κυβέρνηση να μην ασκηθεί καμία βίαιη ενέργεια για την απομάκρυνση από τους δρόμους».

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει τους αγρότες, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε πως «δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιο πολιτικό κόστος επιπλέον για μας. Πιστεύω ότι πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις, όπως είναι η κατάληψη του δρόμου, ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες λόγω του ότι περιορίζεται ο αυτοκινητόδρομος. Ναι, απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τη νόμιμη βία για την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από τους δρόμους. Και έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους παραγωγούς, τους αγρότες, προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Σε αυτό δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει απάντηση».

Επιπλέον, σημείωσε πως «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, μια σειρά από διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

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«Να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της»

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας πως: «Το επόμενο ζήτημα είναι να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για αυτούς που ταξιδεύουν, γιατί ακούγεται πως η Τροχαία βασανίζει τους πολίτες, καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και διάφορα άλλα. Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η Τροχαία έχει να κάνει μια δουλειά. Ο πολίτης που φεύγει από ένα σημείο για να πάει σε ένα άλλο, να πάει με ασφάλεια. Και τα μέτρα ασφαλείας τα αποφασίζουν οι τροχονόμοι, που είναι στο δρόμο και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων. Να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της», ενώ σημείωσε πως είναι επίτευγμα που δεν υπήρχε κανένα ατύχημα έως τώρα.

Διευκρίνισε επίσης πως: «Από την πρώτη ημέρα που υπάρχουν τα μπλόκα στους δρόμους, υπάρχουν αξιωματικοί που συνομιλούν με τους αγρότες και πολλές φορές υπάρχει συνεννόηση, λύσεις. Ορισμένες φορές, όπως προχτές, στην περιοχή του Μαρτίνου, του Κάστρου, πού βρίσκεται η συνεννόηση; Και έχουν βρεθεί χιλιάδες λύσεις. Δεν ήθελαν να ανοίξουν τον δρόμο (οι αγρότες)».

«Η κυβέρνηση χειρίστηκε μέχρι στιγμής το θέμα με σοβαρότητα, νηφαλιότητα, ευθύνη, έχει απαντήσει σε όλα τα αιτήματα των αγροτών, έχει δώσει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Είναι παράλογο να εμφανίζονται κάποιοι ανένδοτοι, να μην έρχονται να συζητήσουν. Τότε γιατί βγήκαν στους δρόμους; Δεν διαπραγματεύονται; Η κυβέρνηση δεν κατέβασε τα όπλα, σκέφτεται, λειτουργεί πολιτικά, με γνώμονα τη διαπραγμάτευση. Αξίζει να συνεργαστούμε, να διαπραγματευτούμε. Αυτό δεν γίνεται γιατί δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι τώρα οι εκπρόσωποι».

«Ακραίες ενέργειες και αντικοινωνική συμπεριφορά»

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα στους αντιπροσώπους των αγροτών «να μην κάνουν τόσες ακραίες ενέργειες, όπως είδαμε το βράδυ της Κυριακής στο Κάστρο. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Για ποιο λόγο;», σημειώνοντας πως είναι αντικοινωνική συμπεριφορά η ταλαιπωρία των χιλιάδων πολιτών. «Από ένα σημείο και μετά είναι κατάχρηση του δικαιώματος», τόνισε.

«Πρέπει να αναστοχαστεί συνολικά η Ευρώπη για το θέμα» ανέφερε επίσης, σημειώνοντας πως ο αγροτικός τομέας «υποβαθμίζεται». «Και πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά», επισήμανε.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 11:20
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