Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

«Ζούμε την χειρότερη εποχή εδώ και 40 χρόνια από μια πολιτική της κυβέρνησης που έχει να κάνει με την απορρύθμιση του κλάδου», σημείωσε σήμερα (24/7) ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά ο κ. Λυμπερόπουλος επεσήμανε:

«Είδαμε και τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Μαρκόπουλο επειδή έχουμε θέματα με τις πολυεθνικές που πρέπει το υπουργείο οικονομικών να εφαρμόσει ώστε να λειτουργούν σωστά και βάση νόμου, όπως σε όλη την Ευρώπη. Έχει αλλάξει στάση η κυβέρνηση προς τον ΣΑΤΑ, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω γιατί έχουν ψηφιστεί οι νόμοι, δηλαδή θέλει αλλαγή όλης της πολιτικής. Δείχνουν πρόθεση ότι θέλουν να διορθώσουν, ίσως είναι οι επερχόμενες εκλογές, το θέμα είναι ότι έχουν ανοίξει πολύ μεγάλες πληγές και δεν ξέρω πως μπορούν να τις διορθώσουν γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο κλάδος σε όλη την Ελλάδα είναι πολύ επιθετικά και πολεμικά απέναντι στην κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Λυμπερόπουλος και προχώρησε στην εκτίμησε ότι:

«Αν προκηρυχθούν εκλογές χωρίς να έχουνε δώσει τίποτα τότε δυστυχώς θα πάμε σε εκλογές με απεργίες. Αν δεν λυθούν βασικά προβλήματα από αυτά που μας δημιούργησε ειδικά η περίοδος Κυρανάκη τότε θα έχουμε πιθανόν και απεργία διαρκείας πριν τις εκλογές. Απεργία διαρκείας από την ημέρα που θα προκηρυχθούν οι εκλογές», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Λυμπερόπουλος.