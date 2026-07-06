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Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:59 - 06 Ιουλ 2026

Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα στο κατακαλόκαιρο αποφάσισε να ασχοληθεί η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Αν και το πρόβλημα έχει επισημανθεί εδώ και μήνες, η κυβέρνηση συγκάλεσε σύσκεψη για τη Δευτέρα το απόγευμα κι ενώ ήδη η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες στην Ευρώπη με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και των δύο εγχώριων αεροπορικών AEGEAN και SKY express.

Το Eurocontrol, που καταγράφει τα στοιχεία για τις πτήσεις πανευρωπαϊκά επισημαίνει πως την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων με το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία. Όπως επισημαίνεται, οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ υπάρχει και μία περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, από τις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025», επισημαίνεται σχετικά. Η χώρα μας, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία αποτελούν τις τρεις χώρες στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων επί του συνόλου, με την Ελλάδα ωστόσο να έχει τα πλέον επιδεινούμενα μεγέθη σε σύγκριση με πέρυσι. Η Γαλλία παραμένει στην πρώτη θέση των αγορών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, συγκεντρώνοντας το 29% επί του συνόλου των καθυστερήσεων εν πτήσει στο ευρωπαϊκό δίκτυο, κυρίως λόγω προβλημάτων χωρητικότητας, στελέχωσης και της μετάβασης σε νέα τεχνικά συστήματα, ωστόσο οι καθυστερήσεις παραμένουν μειωμένες κατά 38% σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθεί η Ισπανία, με μερίδιο 21% των συνολικών καθυστερήσεων, όπου οι πιέσεις αποδίδονται στην αυξημένη κίνηση, στα ζητήματα στελέχωσης και χωρητικότητας, με τις καθυστερήσεις να είναι αυξημένες κατά 26% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Πανευρωπαϊκά εφέτος, ως προς τη συνέπεια των πτήσεων, η ακρίβεια στις αφίξεις διαμορφώνεται στο 71%, επίδοση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από την αντίστοιχη περσινή. Αντίστοιχα, η συνέπεια στις αναχωρήσεις ειναι στο 64%, παραμένοντας πάντως οριακά καλύτερη, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2025.

Θυμίζουμε πως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με αφορμή και μία πρόσφατη βλάβη στα συστήματα του αεροδρομίου, έχουν επισημάνει πως οι προγραμματισμένες πτήσεις είναι κατά εκατοντάδες περισσότερες από αυτές που μπορούν να καλύψουν και ζητούν προσλήψεις που η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα γίνει.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία σημειώνει:

«Με χαρακτηριστική καθυστέρηση, αντίστοιχη με εκείνη που βιώνουν καθημερινά οι χιλιάδες επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια, η κυβέρνηση θυμήθηκε να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για το χάος στις πτήσεις και τις αυξανόμενες πιέσεις στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας.

Μετά από επτά ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιχειρεί για ακόμη μια φορά να καταφύγει σε επικοινωνιακούς χειρισμούς, αντί να αναλάβει την ευθύνη της αποτυχίας.

Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, οι πολίτες και οι επισκέπτες της χώρας δεν έχουν ανάγκη από άλλες διαπιστώσεις και θεωρητικά σχέδια επί χάρτου. Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί, με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει επισημάνει το πρόβλημα έγκαιρα και με απόλυτη σαφήνεια. Με επίσημη κοινοβουλευτική παρέμβαση και την κατάθεση σχετικής ερώτησης, ήδη από τις 19 Ιουνίου, υπήρξε η προειδοποίηση για το επερχόμενο αδιέξοδο. Αντί, όμως, να εισακουστούν οι προειδοποιήσεις και να επωφεληθεί από την υπεύθυνη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση επέλεξε την αδράνεια. Άφησε να χαθεί πολύτιμος χρόνος, με αποτέλεσμα η κατάσταση στα αεροδρόμια να χειροτερέψει δραματικά, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα και πλήττοντας τον τουρισμό.

Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα και οι απαντήσεις οφείλουν να δοθούν δημόσια και όχι μέσα σε κλειστές συσκέψεις. Η περίοδος των δικαιολογιών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι πολίτες απαιτούν ασφάλεια, συνέπεια και σύγχρονες υποδομές. Η κυβέρνηση οφείλει, έστω και τώρα, να σταματήσει την επικοινωνιακή διαχείριση και να αναλάβει τις ευθύνες της για ένα σύστημα που βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης και κρατιέται χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 11:09
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