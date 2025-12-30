Σε απεργία διαρκείας από τις 7 Ιανουαρίου 2026 οι λαϊκές αγορές

Οι λαϊκές αγορές σε ολόκληρη τη χώρα αναστέλλουν τη λειτουργία τους από τις 7 Ιανουαρίου 2026, καθώς επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις επ' αόριστον. Η απόφαση αφορά χιλιάδες εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες αγορές όντας αποτέλεσμα κοινής στάσης όλων των θεσμικών τους εκπροσώπων.

Η πανελλαδική απεργία αποφασίστηκε συλλογικά από τη Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών, την Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και από όλες τις ομοσπονδίες επαγγελματιών πωλητών σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ενιαία αυτή στάση αναδεικνύει τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, η απεργία κρίνεται αναπόφευκτη ως αντίδραση σε μέτρα και πολιτικές που αυξάνουν το κόστος μεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων. Παρότι οι παραγωγοί και οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες προσπαθούν να διατηρούν χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές, οι συνεχείς επιβαρύνσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας καθιστούν τη δραστηριότητά τους μη βιώσιμη. Παράλληλα, οι φορείς των λαϊκών αγορών εκφράζουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις και δηλώνουν αλληλέγγυοι στα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα.

Τα βασικά αιτήματα των επαγγελματιών

Οι εργαζόμενοι στις λαϊκές αγορές ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που επηρεάζει τις υπαίθριες αγορές

Πραγματική ενίσχυση των αγροτών μέσω μείωσης του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης

Ακύρωση της πρόσθετης επιβάρυνσης 10% που θεσπίστηκε πρόσφατα

Επανεξέταση και τροποποίηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Αλλαγές στον Νόμο 4849/2021, ο οποίος, σύμφωνα με τους φορείς, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των αγορών

Η απόφαση για απεργία διαρκείας στέλνει σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, τονίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου. Οι λαϊκές αγορές αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τους αγρότες και τους καταναλωτές, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν σε πολιτικές που οδηγούν σε αύξηση του κόστους ζωής, σε συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους και σε περαιτέρω υποβάθμιση του αγροτικού κόσμου.

Όπως υπογραμμίζουν, οι λαϊκές αγορές οφείλουν να διατηρήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο και τον λαϊκό τους χαρακτήρα, παραμένοντας ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες.