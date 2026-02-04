«Χειρόφρενο» στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Τα αιτήματά των αυτοκινητιστών

Χωρίς ταξί θα μείνουν την Τετάρτη η Αττική και η Θεσσαλονίκη, καθώς οι αυτοκινητιστές προχωρούν σε κινητοποιήσεις και προειδοποιούν ακόμη και με απεργία διαρκείας, σε περίπτωση που προχωρήσει η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Εκπρόσωποι του κλάδου μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου παρουσίασαν τα αιτήματά τους, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση. Μετά τη συνάντηση, έκαναν λόγο για μια πρώτη θετική εξέλιξη στον αγώνα τους. Βασικό τους αίτημα παραμένει η απόσυρση του σχεδίου που προβλέπει την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ανέφερε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Νέζη, ο οποίος άκουσε με προσοχή τα προβλήματα του κλάδου και έδειξε κατανόηση, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως ενθαρρυντικό.

Νωρίτερα, οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ προς το Μέγαρο Μαξίμου. Στα πάγια αιτήματά τους περιλαμβάνονται η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2026 και η δυνατότητα κυκλοφορίας των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι οδηγοί είχαν και σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, στον οποίο έθεσαν ζήτημα σχετικά με το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, που απαιτείται για την έκδοση άδειας ταξί. Ο κ. Λυμπερόπουλος σημείωσε ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον υπουργό, ο οποίος αναγνώρισε πως το συγκεκριμένο μέτρο είναι άδικο και δεσμεύτηκε να εξετάσει αλλαγές.

Την ίδια ώρα, τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, οι οδηγοί ταξί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί πορεία με τα οχήματά τους προς το Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης, με τον πρόεδρο του σωματείου να δηλώνει ότι η απεργία θα συνεχιστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», οι οδηγοί προχωρούν σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία προς το ΥΜΑΘ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν την παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης πέραν του 2026, τη δωρεάν πρόσβαση στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου, τη μόνιμη χρήση των λεωφορειολωρίδων από τα ταξί, την επαναφορά του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για την άδεια ταξί, καθώς και την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί, στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην οδό Αντώνη Τρίτση.