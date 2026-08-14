Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Με την κορύφωση των φορολογικών ελέγχων τον Αύγουστο να είναι ante portas, ως κεραυνός έπεσε η απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών (ΠΟΕ-ΔΟΥ) να προκηρύξει δεκαήμερη απεργία-αποχή από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου.

Ουσιαστικά, η κινητοποίηση έρχεται ακριβώς την περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ είχε προγραμματίσει εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα και η τουριστική κίνηση βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

Οι εφοριακοί δεν αποχωρούν από τις υπηρεσίες τους, αλλά δηλώνουν ότι θα απέχουν από συγκεκριμένα καθήκοντα: τη συμμετοχή σε προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Με άλλα λόγια, οι ελεγκτές θα βρίσκονται στις θέσεις τους, αλλά δεν θα συμμετέχουν στις εξορμήσεις ελέγχου που είχαν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα.

Οριακή πλειοψηφία και κρίσιμη η συμμετοχή

Η απόφαση της ΠΟΕ-ΔΟΥ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ελήφθη ομόφωνα, αλλά με οριακή πλειοψηφία. Το ζητούμενο πλέον είναι πόσοι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, καθώς από το εύρος της συμμετοχής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να διατηρήσει τον αρχικό σχεδιασμό της.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη. Με βάση το εξώδικο της Ομοσπονδίας, οι εργαζόμενοι που προτίθενται να συμμετάσχουν στην απεργία-αποχή καλούνται να ενημερώσουν τους προϊσταμένους τους. Αυτό σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες αποστολές σε ελεγκτικούς προορισμούς θα πρέπει είτε να ακυρωθούν είτε να καλυφθούν από άλλους υπαλλήλους.

Εφόσον οι συμμετοχές είναι αυξημένες, η ΑΑΔΕ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ανάγκη ανασχεδιασμού του ελεγκτικού της πλάνου. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εξεταστούν και νομικές κινήσεις απέναντι στην κινητοποίηση, μεταξύ άλλων ως προς τη νομιμότητα ή τον χαρακτήρα της.

Στον αέρα ο στόχος των 25.400 ελέγχων

Το βασικό διακύβευμα είναι ο στόχος για 25.400 προληπτικούς ελέγχους. Μια μαζική συμμετοχή στην απεργία-αποχή θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την επίτευξή του, ιδιαίτερα στην περίοδο όπου οι τουριστικές περιοχές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επισκεπτών και οικονομικής δραστηριότητας.

Παρά την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, ηλεκτρονικών δεδομένων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η φυσική παρουσία των ελεγκτών στην αγορά παραμένει κρίσιμη. Η επιτόπια αυτοψία είναι αυτή που μπορεί να αποκαλύψει παραβάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν αποκλειστικά από τα ηλεκτρονικά δεδομένα.

Και το δεύτερο ζήτημα είναι το μήνυμα που μπορεί να εκπέμψει μια περιορισμένη ελεγκτική παρουσία στην αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση και ο τζίρος κορυφώνονται.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ: έλεγχοι από άκρη σε άκρη της χώρας

Ο αρχικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προέβλεπε ουσιαστικά καθολική κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού, με μετακινήσεις υπαλλήλων ακόμη και εκτός της περιοχής στην οποία υπηρετούν.

Στόχος ήταν να περιοριστεί ο παράγοντας της «εντοπιότητας». Έτσι, ένας εφοριακός από την Πρέβεζα θα μπορούσε να μετακινηθεί, για παράδειγμα, στην Πιερία για ελέγχους σε επιχειρήσεις, ενώ στις περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος θα συγκεντρωνόταν μεγάλος αριθμός ελεγκτικών συνεργείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε δοθεί σε προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κρήτη. Για την υλοποίηση του σχεδίου είχαν ήδη δρομολογηθεί μετακινήσεις, εισιτήρια, διαμονές και οχήματα.

Το επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων: από φοροδιαφυγή και παραεμπόριο έως αδήλωτες συναλλαγές, αυθαίρετες χρεώσεις σε τουριστικές περιοχές, προβλήματα σε ταμειακές μηχανές και POS, αλλά και παρεμβάσεις σε αντλίες καυσίμων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης επιχειρήσεις διασκέδασης και εστίασης, όπου οι ελεγκτές καλούνται να ελέγξουν τόσο τη φορολογική συμμόρφωση όσο και ζητήματα που σχετίζονται με τη διάθεση ακατάλληλων τροφίμων ή νοθευμένων ποτών.

Τι απαντούν οι εφοριακοί

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ αποδίδει την κινητοποίηση σε μια σειρά από εργασιακά και οργανωτικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αυξημένη ευθύνη που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι, η υψηλή και, κατά την Ομοσπονδία, ανέφικτη στοχοθεσία, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου.

Παράλληλα, οι εφοριακοί καταγγέλλουν απλήρωτες ή ανεπαρκώς αμειβόμενες υπερωρίες, ελλείψεις προσωπικού και μη καταβολή του προβλεπόμενου ελεγκτικού επιδόματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι. Η Ομοσπονδία θέτει ζήτημα ασφάλειας των εργαζομένων, καταγγέλλει τη χρήση ακατάλληλων ή επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων και αντιδρά στην ανάθεση οδήγησης σε υπαλλήλους για τους οποίους η οδήγηση δεν αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, αλλά και η διατήρηση των περιφερειακών ΔΟΥ, καθώς η ΠΟΕ-ΔΟΥ εκφράζει την αντίθεσή της στα σχέδια περαιτέρω συγκεντροποίησης και συρρίκνωσης των υπηρεσιών.

Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ για υπερωρίες και πρόσθετη απασχόληση

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ίδια στιγμή που η ΑΑΔΕ έχει δεσμεύσει σημαντικά ποσά για την κάλυψη της αυξημένης απασχόλησης του ελεγκτικού μηχανισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Για τη νεοσύστατη ελεγκτική ομάδα ΔΕΟΣ προβλέπεται κονδύλι ύψους 834.139 ευρώ έως το τέλος του έτους. Από αυτό, έως 271.412,06 ευρώ αφορούν απογευματινή υπερωριακή εργασία για 873 υπαλλήλους, ενώ έως 515.575,10 ευρώ προορίζονται για νυχτερινή εργασία, καθώς και απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, για 851 υπαλλήλους.

Επιπλέον, προβλέπονται 3.586,08 ευρώ για νυχτερινή εργασία 145 υπαλλήλων προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 5.222,70 ευρώ για 170 υπαλλήλους που εργάζονται νυχτερινές ώρες και Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και 38.343,80 ευρώ για απασχόληση πέραν του πενθημέρου 282 υπαλλήλων.

Για τις ανάγκες 5.243 υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών έχει δεσμευθεί επιπλέον ποσό 269.039 ευρώ, ενώ 80.000 ευρώ προβλέπονται για τους 100 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

«Απεργία-αποχή», όχι γενική απεργία

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ επιμένει ότι η κινητοποίηση δεν αποτελεί γενική απεργία. Όπως αναφέρει στο εξώδικο, πρόκειται για αποχή από συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Οι εργαζόμενοι, επομένως, θα προσέρχονται κανονικά στις υπηρεσίες τους, αλλά θα αρνούνται να συμμετάσχουν στους προληπτικούς ελέγχους και να αναλάβουν την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη μορφή κινητοποίησης νόμιμη συνδικαλιστική δράση και υποστηρίζει ότι, ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για καθολική αποχή από την εργασία, δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν οι προβλέψεις που ισχύουν για μια γενική απεργία, όπως ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας.

Τι ζητά η ΠΟΕ-ΔΟΥ

Στο εξώδικο, οι εφοριακοί θέτουν συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων:

η λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,

η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών κατά τους προληπτικούς ελέγχους,

η παύση ανάθεσης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων σε υπαλλήλους χωρίς αντίστοιχη υπηρεσιακή υποχρέωση,

η καταβολή του προβλεπόμενου ελεγκτικού επιδόματος,

η ουσιαστική αμοιβή της υπερωριακής και εκτός έδρας εργασίας,

η στελέχωση των υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό,

η διατήρηση και ενίσχυση των περιφερειακών υπηρεσιών και η εγκατάλειψη σχεδίων περαιτέρω συγκεντροποίησης.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που δηλώνουν συμμετοχή στην κινητοποίηση καλούνται να συνταχθούν με τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας για τη βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών,

αλλά και για τη διατήρηση των ΔΟΥ της περιφέρειας στη σημερινή τους μορφή.

Η επόμενη ημέρα κρίνεται από τις συμμετοχές

Η ΑΑΔΕ μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημη θέση για την κινητοποίηση ούτε έχει καταστήσει γνωστό με ποιον τρόπο θα επιχειρήσει να καλύψει το κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί στους ελέγχους.

Το πρώτο κρίσιμο τεστ θα έρθει με την έναρξη της απεργίας-αποχής τη Δευτέρα. Τότε θα φανεί πόσοι από τους εφοριακούς που έχουν προγραμματιστεί να μετακινηθούν στους τουριστικούς προορισμούς θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Από το αποτέλεσμα αυτό θα εξαρτηθεί εάν το ελεγκτικό σχέδιο της ΑΑΔΕ θα προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί, αν θα χρειαστούν αντικαταστάσεις και ανακατανομές προσωπικού ή αν θα απαιτηθεί συνολικός επανασχεδιασμός των ελέγχων στο πιο κρίσιμο δεκαήμερο του Αυγούστου.