Σε εξέλιξη η απεργία στα ταξί: Πορεία προς το Μαξίμου ενάντια στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (3/2) η απεργιακή κινητοποίηση των οδηγών ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ προς το Μέγαρο Μαξίμου. Η απεργία ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν έντονα στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για μια «βίαιη προσαρμογή» χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Παράλληλα, καταγγέλλουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, τις οποίες -όπως υποστηρίζουν- δημιουργούν πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικά συμφέροντα. Η πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Αίτημα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό

Λίγο πριν την έναρξη της πορείας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προχώρησε σε δηλώσεις, ζητώντας συνάντηση απευθείας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

«Σήμερα πραγματοποιούμε πορεία και θα ζητήσουμε να μας δεχθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι δύσκολο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναλαμβάνει ευθύνες – τον γνωρίζουμε εδώ και επτά χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο που χειρίζεται τα ζητήματα του κλάδου. Όπως ανέφερε, «τουλάχιστον όσο αντέχει πολιτικά και παραμένει στην εξουσία, μπορεί να αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο υπουργό ή να επαναφέρει κάποιον από τους προηγούμενους, που –έστω και αν δεν έλυνε όλα τα προβλήματα– καθόταν στο τραπέζι και συζητούσε μαζί μας, όπως ο κ. Οικονόμου».

«Ανεδαφική η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ χαρακτήρισε την επιβολή της ηλεκτροκίνησης ως αποτέλεσμα νομοθετικών πρακτικών «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απαίτηση που δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη.

«Πρόκειται για μια παράλογη απαίτηση να ενταχθούμε, κατ’ εξαίρεση όλης της Ευρώπης, στην υποχρεωτική χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές και χωρίς τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις παροχής ποιοτικών υπηρεσιών», ανέφερε.