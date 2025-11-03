Η Eurobank επεκτείνεται ανατολικά: η Κύπρος γέφυρα για την Ινδία
14:58 - 03 Νοε 2025

Γιώργος Αλεξάκης
Ανατολικά βλέπει η Eurobank σταθμιζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του Παγκόσμιου Νότου, αξιοποιώντας παράλληλα και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. “Βατήρας” για την πορεία αυτή είναι η Κύπρος όπου αποτελεί και τη μεγαλύτερη πλέον Τράπεζα, μετά και την εξαγορά της “Ελληνικής Τράπεζας”. 

Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζει και τη η Βουλγαρία αλλά και το Λουξεμβούργο, όπου δημιουργείται και από αυτές τις ώρες τρέχει ήδη ενοποιημένο κέντρο διαχείρισης πλούτου. Το Λουξεμβούργο, ουσιαστικά, αποτελεί πλέον το κέντρο του private banking και wealth management.

«Είμαστε ο μεγαλύτερο τραπεζικός όμιλος με διαφοροποιημένο αποτύπωμα στο εξωτερικό» όπως υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Σταύρος Ιωάννου, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους στην Κύπρο στην επίσημη παρουσίαση στα ΜΜΕ της Eurobank Limited.

H Κύπρος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Λούης CEO της Εurobank Limited που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου με την Εurobank Cyprus είναι «νησί των μικρών αποστάσεων και των μεγάλων φιλοδοξιών και εμείς πάντα πιστεύαμε ότι θα γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο» θυμίζοντας ότι το ενεργητικό της Eurobank Cyprus το 2018 ήταν 5,8 δισ. ευρώ. Σήμερα, το ενεργητικό Eurobank Limited ανέρχεται σε 28 δισ. ευρώ και ο τραπεζικός χάρτης και ασφαλιστικός χάρτης στο «νησί της Αφροδίτης» ξανασχεδιάζεται.

Στο φόντο αυτό η Εurobank ποντάρει στην Ινδία όπου κι έλαβε τη σχετική άδεια για γραφείο αντιπροσωπείας στην Ινδία (Βομβάη) το οποίο θα ανοίξει τη νέα χρονιά.

Η Ινδία

Όπως ανέφερε ο Σταύρος Ιωάννου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1, 5 εκατομμύριο δισεκατομμυριούχοι στην Ινδία και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες έχουν παρουσία εκεί και η Κύπρος, η Eurobank μπορεί να διαδραματίσει ρόλο «hub» για τις ινδικές επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση της Ε.Ε. καθώς η Εurobank διαθέτει τη σχετική εμπειρία και την τεχνογνωσία Η Eurobank δρομολογεί και το άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι και βρίσκεται σε φάση προετοιμασία του φακέλου για τη λήψη των σχετικών αδειών από την ΤτΕ και την ΕΚΤ ενώ αντίστοιχη κίνηση δρομολογεί στη Σαουδική Αραβία, όπου ήδη η Eurobank χρηματοδοτεί έργα υποδομών. Στο Ισραήλ το γραφείο αντιπροσωπεία έχει ήδη στελεχωθεί με προσωπικό

Παράλληλα, αναφερόμενο στο παρελθόν, ο Σταύρος Ιωάννου σημείωσε ότι η τράπεζα αποφάσισε τα χρόνια της κρίσης να φύγει από κάποιες χώρες, όπως η Πολωνία, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Σερβία και να επικεντρωθεί σε Λουξεμβούργο, Κύπρο «Εμμένουμε σε διαφοροποιημένο μοντέλο που μας δίνει θωράκιση, είτε έλθουν είτε δεν έλθουν δύσκολοι καιροί.» είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής CEO της Εurobank προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ προσεκτικά

Συνολικά, σήμερα, όμως, η συνεισφορά των δραστηριοτήτων του εξωτερικού στην κερδοφορία του ομίλου είναι στο 55%-57% μέχρι το 2027, ενώ ήδη στο 9μηνο του 2025 έχει βρίσκεται ήδη στο 53%.

Ασφαλιστική αγορά στην Κύπρο

Όπως και στην Ελλάδα η Εurobank επιδιώκει δυναμική πορεία στην ασφαλιστική αγορά θέλονας να καταστεί μεγάλος τραπεζοασφαλιστικός όμιλος. «Η απόκτηση της Eurolife ήταν μια φυσιολογική κίνηση, έπρεπε να γυρίσει στο φυσικό της χώρο. Στόχος μας να είμαστε τραπεζοασφαλιστικός όμιλος, και για αυτό αποκτήσαμε την CNP που είναι δυνατή ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο» είπε ο Σταύρος Ιωάννου. Η ασφαλιστική αγορά στην Κύπρο ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ με το μερίδιο αγοράς της CNP στο 23% στις ασφάλειες ζωής και 21% στις γενικές ασφάλειες «Στην Κύπρο έχουμε αποτύπωμα που θα το ζήλευε ο καθένας. Και δημιουργούμε ένα επενδυτικό κέντρο, μια γέφυρα για την προσέλκυση επενδυτών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην ΕΕ.» υπογράμμισε ο Σταύρος Ιωάννου τονίζοντας ότι δραστηριότητες του εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν το 40% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου ύψους 103 δισ. ευρώ.

Τεχνολογία

Παράλληλα στέκεται με όπλο την αξιοπιστία και το αδειοδοτικό της οπλισμό έναντι των neobank. «Όπου βρισκόμαστε πρωτοστατούμε και είμαστε μια τράπεζα που δεν διστάζει να κάνει άλματα» όπως είπε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Εurobank τονίζοντας oτι αυξάνει στα 150 εκατ. ευρώ από 100 ευρώ τον προϋπολογισμό για τεχνολογικές επενδύσεις.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις neobanks και στη Revolute, o Σταύρος Ιωάννου ανέφερε ότι «δεν μας φοβίζουν» και η Eurobank θα επενδύσει κονδύλι 55 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας ώστε να προσφέρει ισάξιο offering. Σημειώνοντας ότι ατού των «παραδοσιακών» τραπεζών είναι η εμπιστοσύνη.

