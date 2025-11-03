Σε «τεντωμένο σκοινί» η Σερβία: Εντάσεις γύρω από το κοινοβούλιο μετά την απεργία πείνας μητέρας θύματος

Έξω από το σερβικό κοινοβούλιο επικρατεί ηρεμία, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (2/11) ανάμεσα σε υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και πολίτες που εξέφραζαν τη συμπαράστασή τους στη Ντίανα Χρκα, η οποία βρίσκεται σε απεργία πείνας.

Η Χρκα, μητέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, ξεκίνησε την απεργία ζητώντας να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τον θάνατο του γιου της και άλλων 15 ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, υποστηρικτές του προέδρου επιτέθηκαν προς το σημείο όπου βρισκόταν η απεργός πείνας, ρίχνοντας αντικείμενα, φωτοβολίδες και κροτίδες. Οι συγκεντρωμένοι πολίτες που τη στήριζαν αντέδρασαν, όμως η ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, που παρενέβη ανάμεσα στις δύο πλευρές, απέτρεψε την περαιτέρω ένταση.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) , πολίτες έχουν αρχίσει και πάλι να συγκεντρώνονται γύρω από τη Ντίανα Χρκα, ενώ νέοι υποστηρικτές του Βούτσιτς καταφθάνουν στον δικό τους καταυλισμό.

Παρότι αυτή τη στιγμή δεν καταγράφονται επεισόδια, η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη.