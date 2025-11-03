Δούκας: Συνέχεια στη κόντρα με Μιχαηλίδου για τα πατίνια – Παραπέμπει στη διαβούλευση
Αυτοδιοίκηση
14:30 - 03 Νοε 2025

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη Δευτέρα (3/11) την έντονη δυσαρέσκειά του προς ορισμένους φορείς που δεν συμμετέχουν στη διαβούλευση για τη χρήση πατινιών στην πόλη, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία, η οποία διαρκεί ήδη δέκα ημέρες, περιλαμβάνει πάνω από 400 σελίδες τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης. Σε δηλώσεις του, ο κ. Δούκας τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προωθεί την ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, θέτοντας κανόνες για τα πατίνια και σεβασμό στον δημόσιο χώρο, και κάλεσε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να το πράξουν άμεσα.

Αναλυτικά:

«Προς κ. Μιχαηλίδου, κ. Μπακογιάννη και λοιπούς συνδαιτυμόνες,

Η διαβούλευση για τα πατίνια είναι αναρτημένη εδώ και 10 ημέρες. Μιλάμε για 400 σελίδες αναλυτικής δουλειάς, τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο στην Αθήνα.

Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Οι μόνοι που δηλώνετε άγνοια είστε εσείς.

Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση. Ούτε μία γραμμή. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη διαβάσετε.

Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται – για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 17:32
