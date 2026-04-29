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ΤτΕ: Άνοδος καταθέσεων στις επιχειρήσεις, υποχώρηση στα νοικοκυριά τον Μάρτιο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:49 - 29 Απρ 2026

ΤτΕ: Άνοδος καταθέσεων στις επιχειρήσεις, υποχώρηση στα νοικοκυριά τον Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 5,9%, τον Μάρτιο του 2026, από 5,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.126 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2026, έναντι μείωσης κατά 440 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το report της ΤτΕ για τον Μάρτιο του 2026:

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 3.524 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.686 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Μάρτιο του 2026, ήταν θετική κατά 1.137 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.950 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -0,8% από -1,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Μάρτιο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο 7,6% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 2.387 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.264 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάρτιο του 2026, ήταν θετική κατά 2.228 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.243 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 10,1% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 10,4% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.159 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 965 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 7,4% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 279 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Μάρτιο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,5% από -1,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 112 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Μάρτιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 2.520 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 506 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 394 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 66 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 17,4% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.126 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2026, έναντι μείωσης κατά 440 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,4% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 2.478 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 514 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,2% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.474 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 824 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 4 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 310 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 352 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 74 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα.

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