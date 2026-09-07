Οι πρώτες καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών – Την Τρίτη (8/9) η συνέχεια

Διακόπηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (7/9) η 26η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, καθώς η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ξεκίνησε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με τις τοποθετήσεις επτά κατηγορουμένων δια των συνηγόρων τους.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Τρίτη (8/9).

Η Αγνή Μπαλή, σύζυγος του πρώτου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας Γιώργου Κουτσούμπα, ήταν η πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη, ενώ ακολούθησε η 31χρονη κόρη του Αθανασία Κουτσούμπα, η κατάθεση της οποίας αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο.

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Αύριο θα καταθέσει και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, η κατάθεση του οποίου θα επισπευσθεί προκειμένου να μπορεί, με τον ρόλο του συνηγόρου, να παρίσταται στη διαδικασία.

Την Τρίτη (8/9) θα καταθέσουν, εκτός απροόπτου, και οι συγγενείς του δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Σπύρου Βούλγαρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα.