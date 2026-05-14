Alpha Bank: Τριπλή διεθνής διάκριση για την ομάδα Economic Research στα Focus Economics Analyst Forecast Awards 2026
11:28 - 14 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Alpha Bank απέσπασε τρεις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στα Focus Economics Analyst Forecast Awards 2026, μια αναγνώριση που επισφραγίζει την εξειδίκευση και τις επιδόσεις της ομάδας μελετών της Τράπεζας στον τομέα των μακροοικονομικών αναλύσεων και προβλέψεων, τόσο για την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ειδικότερα, η Τράπεζα απέσπασε:

  • την 1 η θέση ως καλύτερος Forecaster για την πρόβλεψη του ελληνικού ΑΕΠ,
  • την 1 η θέση ως καλύτερος Forecaster για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, και
  • την 3η θέση για την πρόβλεψη του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι διακρίσεις αυτές κατατάσσουν την ομάδα Economic Research της Alpha Bank ανάμεσα στους κορυφαίους αναλυτές τραπεζικών και επενδυτικών οργανισμών διεθνώς, αναδεικνύοντας την ακρίβεια, τη μεθοδολογική αρτιότητα και τη συνέπεια των οικονομικών της εκτιμήσεων.

Η βράβευση έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν καθοριστικά τις αγορές, καθιστώντας την αξιοπιστία των οικονομικών προβλέψεων κρίσιμο εργαλείο για επιχειρήσεις, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Παράλληλα, αποτυπώνει τη διαρκή επένδυση της Alpha Bank στην έρευνα και την οικονομική ανάλυση, έναν πυλώνα που υποστηρίζει τη στρατηγική της Τράπεζας, την επιχειρηματική κοινότητα και τον τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο.

Η ομάδα οικονομικών μελετών της Alpha Bank παρακολουθεί συστηματικά τις μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις συνδυάζοντας υψηλή τεχνογνωσία και βαθιά γνώση της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, έτσι ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ο Παναγιώτης Καπόπουλος, Chief Economist της Alpha Bank, δήλωσε: «Η αναγνώριση από τον διεθνώς καταξιωμένο οργανισμό Focus Economics, μεταξύ μίας πλειάδας συμμετεχόντων από κορυφαίους φορείς παροχής προβλέψεων, πιστοποιεί την ακρίβεια και την εγκυρότητα ανάλυσης των εξελίξεων και συνιστά έμπρακτη απόδειξη της ποιότητας και της αξιοπιστίας του έργου που παράγει η ομάδα μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εκπόνηση εμπεριστατωμένων αναλύσεων για την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία».

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Καλλιόπης-Μαρίας Ζεκεντέ, Economic Research Manager, η οποία διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της ερευνητικής διαδικασίας και στη διασφάλιση της μεθοδολογικής συνέπειας των προβλέψεων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά της Ελένης Μαρινοπούλου, Expert Economist και υπεύθυνης για την ενότητα της Παγκόσμιας Οικονομίας, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων και στην επιτυχημένη πρόβλεψη του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η διοργάνωση

Τα Focus Economics Analyst Forecast Awards συμπληρώνουν φέτος δέκα χρόνια διεθνούς αναγνώρισης των πιο αξιόπιστων οικονομικών αναλυτών παγκοσμίως. Η φετινή διοργάνωση καλύπτει:

  • 51 χώρες,
  • 11 γεωγραφικές περιοχές, και
  • 8 βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες, όπως ΑΕΠ, πληθωρισμό, επιτόκια, δημοσιονομικό ισοζύγιο, ανεργία, συναλλαγματικές ισοτιμίες και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Συνολικά, ο θεσμός έχει απονείμει διακρίσεις σε φορείς που λειτουργούν σε περισσότερες από 100 χώρες, αποτελώντας ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή σημεία αναφοράς για την ποιότητα των οικονομικών προβλέψεων.

