Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής

Δυναμικό «παρών» έδωσε για πέμπτη συνεχή φορά, η Alpha Bank στην εκδήλωση Rebrain Greece που διοργανώθηκε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει ως στόχο την επιστροφή Ελλήνων επαγγελματιών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Στην εκδήλωση, που είχε ως βασική εισηγήτρια την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, η Alpha Bank συγκέντρωσε πάνω από 550 δηλώσεις ενδιαφέροντος από συμμετέχοντες που εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού τους με εργοδότη επιλογής την τράπεζα.

Με επικεφαλής τον Chief of Corporate Center and General Counsel της Alpha Bank κ. Νίκο Σαλακά, υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας συνομίλησαν με Έλληνες επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που εξετάζουν την προοπτική επαναπατρισμού, ώστε να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι διαθέσιμοι ρόλοι, η επιχειρηματική στρατηγική και η κουλτούρα της Alpha Bank, οι απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις αλλά και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εντός του Ομίλου.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Νίκος Σαλακάς δήλωσε: «Η εξαιρετική ανταπόκριση των Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού καταδεικνύει ότι το brain regain έχει πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο και προοπτική. Στην Alpha Bank θεωρούμε τον επαναπατρισμό ταλέντου ως στρατηγική επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντάσσοντας στον οργανισμό ανθρώπους με διεθνή εμπειρία και σύγχρονες δεξιότητες, έτοιμους να συμβάλουν στον μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της χώρας. Η κοινότητα των Alpha Ithacans αποτελεί τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας στην Alpha Bank, λειτουργώντας ως δίκτυο υποδοχής, συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσα στην Τράπεζα, και αποδεικνύει έμπρακτα πώς το brain regain μπορεί να μετατραπεί σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά».

Η Alpha Bank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ανέδειξε τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών ως στρατηγική προτεραιότητα. Έχει συμμετάσχει σε πέντε διεθνείς αποστολές τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει έρθει σε επαφή με πάνω από 1000 Έλληνες επαγγελματίες με επιτυχημένη πορεία στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει αναπτύξει εντός του ομίλου την κοινότητα των Alpha Ithacans, που απαρτίζεται από 102 επαγγελματίες οι οποίοι επέλεξαν την Alpha Bank για να συνεχίσουν την καριέρα τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.