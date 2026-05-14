Εκτίναξη κερδοφορίας για τη HELLENiQ ENERGY: EBITDA €293 εκατ. σε περιβάλλον γεωπολιτικής κρίσης

Έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναδεικνύουν τα αποτελέσματα τριμήνου της HELLENiQ ENERGY με συγκρίσιμα EBITDA €293 εκατ. και με ισχυρή επίδοση Διύλισης και πλήρη ενσωμάτωση της Enerwave.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε κυρίως από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με ευρύτερες παρενέργειες στον ενεργειακό κλάδο και την οικονομική δραστηριότητα, παγκοσμίως. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των επιπτώσεων από την κρίση και στη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €293 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €140 εκατ.. Η επίδοση του τριμήνου καθορίστηκε από τον κλάδο Διύλισης, ο οποίος κατέγραψε βελτιωμένα αποτελέσματα, καθώς και από τη συνεισφορά του ολοκληρωμένου πλέον κλάδου Power, μετά την ενσωμάτωση της Enerwave.

Στις δραστηριότητες Πετρελαιοειδών, η έμφαση δόθηκε στο προγραμματισμένο γενικό σταμάτημα του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς και στη διαχείριση της αβεβαιότητας που προέκυψε από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο. Τα υψηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης συνέβαλαν στη βελτιωμένη οικονομική επίδοση, με διατήρηση της συνεισφοράς της Εγχώριας και της Διεθνούς Εμπορίας.

Στον κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά την ενοποίηση της Enerwave, η νέα καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συνεισέφερε €38 εκατ. σε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Α’ Τρίμηνο 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της HELLENiQ ENERGY.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη για το Α’ Τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα €284 εκατ. (Α’ Τρίμηνο 2025: €11 εκατ.), κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και του αντίστοιχου κέρδους στην αποτίμηση αποθεμάτων, αντισταθμίζοντας μέρος της αντίστοιχης ζημιάς που είχε καταγραφεί το 2025.

Κύριες εξελίξεις

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, με περιορισμό των ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και σημαντική άνοδο των τιμών, των ναύλων και των περιθωρίων διύλισης. Η μειωμένη διαθεσιμότητα προϊόντων, κυρίως ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, ενέτεινε τις πιέσεις, ενώ αυξήθηκαν και οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η HELLENiQ ENERGY κινήθηκε άμεσα για να αντικαταστήσει ποσότητες αργού πετρελαίου που διέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο, αξιοποιώντας τόσο το διαφοροποιημένο δίκτυο 2 προμήθειας όσο και την υψηλή ευελιξία των παραγωγικών της μονάδων.

Τα διυλιστήρια του Ομίλου, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 16 εκατ. τόνων, προμηθεύουν το 60% της ελληνικής αγοράς, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Το εξαγωγικό πλεόνασμα αφορά όλες τις κατηγορίες προϊόντων, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα. Παρά τη γενική συντήρηση του Διυλιστηρίου του Ασπροπύργου, η τροφοδοσία των βασικών μας αγορών διασφαλίστηκε απρόσκοπτα. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές διατηρήθηκαν περίπου στο 50% των πωλήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας και ενισχύοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστου προμηθευτή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων. Συνολικά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών και εξαγωγέων καυσίμων στην περιοχή και από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή προϊόντων.

Στο επίπεδο της Εμπορίας, οι εταιρείες της HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη προσαρμόστηκαν άμεσα στα κανονιστικά μέτρα στήριξης των καταναλωτών απέναντι στις αυξημένες τιμές πετρελαιοειδών. Παράλληλα, εφάρμοσαν ανταγωνιστικές εμπορικές πολιτικές και πρόσθετες τιμολογιακές παρεμβάσεις, με στόχο τη στήριξη της αγοράς, τον κατά το δυνατόν περιορισμό της επιβάρυνσης για τους καταναλωτές και τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της λιανικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα κρίση έρχεται να προστεθεί στις ήδη δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στις αγορές των Βαλκανίων από το 2025, λόγω των κυρώσεων που περιόρισαν τη διαθεσιμότητα προϊόντων και ενέτειναν τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η HELLENiQ ENERGY ενίσχυσε την παρουσία της στις αγορές αυτές, αυξάνοντας τόσο τους όγκους πωλήσεων όσο και τα μερίδια αγοράς, με καθοριστική τη συμβολή της επαναλειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, η οποία διασφάλισε την ομαλή τροφοδοσία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και των γειτονικών χωρών. Παράλληλα, η συγκρίσιμη κερδοφορία (εξαιρούμενης της επίπτωσης αποθεμάτων) διατηρήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα με τα περσινά.

Υλοποίηση Στρατηγικής

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής παραμένει η ενίσχυση των δύο βασικών πυλώνων (Υδρογονάνθρακες και Ηλεκτρική Ενέργεια), με έμφαση στην ταχύτερη ανάπτυξη της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να εδραιωθεί ως ο δεύτερος ισχυρός πυλώνας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επενδύσεις και η ανάπτυξη στον κλάδο των Υδρογονανθράκων, η σημασία του οποίου αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο της κρίσης.

Στον κλάδο Υδρογονανθράκων, η HELLENiQ Petroleum Trading, με έδρα τη Γενεύη, συνέβαλε από την έναρξη της κρίσης, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και ευελιξία στον εφοδιασμό της HELLENiQ Petroleum με πρώτες ύλες, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Στον κλάδο διύλισης, συνεχίζεται η ωρίμανση έργων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μέσω της απευθείας σύνδεσης με έργα ΑΠΕ που συνδυάζουν αποθήκευση (Green Hub North – Green Hub South). Επιπλέον, οι εργασίες συντήρησης στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Απρίλιο 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαθεσιμότητας των μονάδων και τη βελτίωση της συνεισφοράς τους στο μεικτό περιθώριο διύλισης.Παράλληλα, υλοποιήθηκαν σημαντικά επενδυτικά έργα, μεταξύ των οποίων η ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης (reformer unit) και η πρώτη φάση του αντίστοιχου έργου στη μονάδα αργού, που αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη τόσο στη μείωση εκπομπών, όσο και του κόστους. Τα συνολικά ετήσια οφέλη από 3 τα έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σταματήματος, εκτιμώνται σε περίπου €20-25 εκατ. από το 2027.

Στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, επιταχύνονται οι εργασίες εξερεύνησης του γεωλογικού δυναμικού της Δυτικής Ελλάδας. Κατά το A’ Tρίμηνο 2026, υπογράφηκαν από κοινού με τη Chevron συμβάσεις μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε τέσσερις νέες υπεράκτιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, μέσω της συνεργασίας με την ExxonMobil και την Energean, προωθείται η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση για το 2027, η οποία αναμένεται να προσφέρει σαφέστερη εικόνα για το δυναμικό υδρογονανθράκων της περιοχής.

Η HELLENiQ ENERGY διαθέτει πλέον έναν ισχυρό, καθετοποιημένο πυλώνα (Power) στην αγορά της ενέργειας και του φυσικού αερίου. Μέσω των στρατηγικών συνεργειών μεταξύ των ΑΠΕ, της Enerwave και των δραστηριοτήτων Πετρελαιοειδών, ενισχύονται η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη του νέου επιχειρηματικού πυλώνα.

Στις ΑΠΕ, με στόχο τριετίας τα 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος, δίνεται έμφαση τόσο στη γεωγραφική επέκταση, με παρουσία σε πέντε χώρες, όσο και στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίουπου περιλαμβάνει αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Εντός του Α’ Τριμήνου τέθηκαν σε λειτουργία 58 MW από τα συνολικά 211 MW της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών έργων στη νότια Ρουμανία, με τα υπόλοιπα να αναμένονται εντός των επόμενων μηνών. Σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 100 MW / 200 MWh στη Θεσσαλονίκη, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 800 MW. Επιπλέον, συνεχίζεται η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 93 MW, επίσης στη Ρουμανία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, καθώς και η ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος 250 MW στην Ελλάδα και υβριδικών έργων ισχύος 309 MW στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ενσωμάτωση της Enerwave, από τον Ιούλιο του 2025, σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα στον μετασχηματισμό του Ομίλου. Στο πλαίσιο της νέας εταιρικής της ταυτότητας, η εταιρεία αναδιαμορφώνει την εμπορική της στρατηγική και διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υψηλότερες τιμές πετρελαίου και βελτιωμένα περιθώρια διύλισης – Έντονη μεταβλητότητα στις αγορές φυσικού αερίου – Συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, επηρέασε σημαντικά τις διεθνείς ενεργειακές αγορές, εντείνοντας τη μεταβλητότητα και αυξάνοντας τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα ενέργειας.

Στην αγορά πετρελαίου, οι εντάσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ -μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου– σε συνδυασμό με τη μείωση των εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου, την αύξηση του κόστους ασφάλισης και μεταφοράς και την ενίσχυση του γεωπολιτικού κινδύνου, οδήγησαν σε έντονη άνοδο των διεθνών τιμών. Η τιμή του Brent αυξήθηκε από περίπου $69/βαρέλι, κατά μέσο όρο, τους δύο πρώτους μήνες του 2026, στα $104/βαρέλι τον Μάρτιο, ενώ κατά διαστήματα προσέγγισε ακόμη και τα $120/βαρέλι.

Αντίστοιχα, τα περιθώρια διύλισης ενισχύθηκαν σημαντικά, κυρίως λόγω της σύσφιξης του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης για βασικά προϊόντα, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα. Οι περιορισμένες εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, σε συνδυασμό με λειτουργικές και εφοδιαστικές διαταραχές που 4 επηρέασαν τη διυλιστική δυναμικότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς και τους περιορισμούς στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, οδήγησαν σε ελλείψεις προϊόντων και μείωση των αποθεμάτων παγκοσμίως. Ως αποτέλεσμα, το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας διαμορφώθηκε το Α’ Τρίμηνο 2026, κατά μέσο όρο, στα $11,4/βαρέλι, έναντι $5,1/βαρέλι την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στην αγορά φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι οι μέσες τιμές του Α’ Τριμήνου 2026 παρέμειναν χαμηλότερες κατά 15% σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025, τον Μάρτιο καταγράφηκε σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας και των τιμών, λόγω διαταραχών στην προσφορά που συνδέονταν με υποδομές LNG, καθώς και προβλημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι επιπτώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών. Στην Ελλάδα, η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών, οι οποίες διαμορφώθηκαν, κατά μέσο όρο, στα €95/MWh, χαμηλότερα κατά 27% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2025.

Σταθερή κατανάλωση καυσίμων κίνησης – Ανοδική η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα – Αυξημένη παραγωγή και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 1,7 εκατ. τόνους το Α’ Τρίμηνο 2026, μειωμένη κατά 2% σε ετήσια βάση, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα αυξήθηκε κατά 10%, ενώ για τα καύσιμα ναυτιλίας μειώθηκε κατά 4%. Ωστόσο, καταγράφηκε αξιόλογη βελτίωση της ζήτησης για ναυτιλιακό ντίζελ, λόγω της εφαρμογής των νέων προδιαγραφών περιεκτικότητας σε θείο, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2025 στην περιοχή της Μεσογείου.

Στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, το Α’ Τρίμηνο 2026 η συνολική παραγωγή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 16,3 TWh. Τα μερίδια των ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών ενισχύθηκαν στο 45% και 15% αντίστοιχα, έναντι 43% και 5% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το μερίδιο του φυσικού αερίου υποχώρησε στο 34% από 44%.

Η αυξημένη παραγωγή οδήγησε σε περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ ύψους 0,4 TWh, που αντιστοιχούν περίπου στο 5% της συνολικής παραγωγής τους. Παράλληλα, οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 240, ξεπερνώντας το 11% του συνόλου, σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2025. Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, διαμορφούμενες στις 3,4 TWh έναντι 0,9 ΤWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι συνολικές επενδύσεις το Α’ Τρίμηνο 2026 ήταν αυξημένες και διαμορφώθηκαν σε €186 εκατ., κατευθυνόμενες κυρίως στα έργα γενικής συντήρησης και αναβάθμισης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, καθώς και στην υλοποίηση των έργων επέκτασης της εγκατεστημένης ισχύος στις ΑΠΕ.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €2,7 δισ., κυρίως λόγω προσωρινά αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης εξαιτίας του shut-down στον Ασπρόπυργο, συμπεριλαμβανομένου δανεισμού project finance για έργα ΑΠΕ άνω των €0,4 δισ.. Ενδεικτικό της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου είναι το μειωμένο κατά 8% συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού, καθώς και η σημαντική διαθεσιμότητα πιστωτικών ορίων που ξεπερνά το €1 δισ..

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Από το τέλος Φεβρουαρίου, η διεθνής ενεργειακή αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα, σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρέασε τον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας την αβεβαιότητα και τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην Ανατολική Ευρώπη λόγω προηγούμενων κυρώσεων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε αυτό το περιβάλλον, η προτεραιότητά μας ήταν ξεκάθαρη: να διασφαλίσουμε την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία των αγορών καυσίμων στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Χάρη στην παραγωγική δυναμικότητα και ευελιξία της HELLENiQ ENERGY, στα δίκτυα εφοδιασμού και διανομής που διαθέτουμε, στον ισχυρό εξαγωγικό μας προσανατολισμό, αλλά και στην καθοριστική συμβολή όλων των ανθρώπων μας, καταφέραμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και να επιτύχουμε τον στόχο μας. Μια επιπλέον πρόκληση αποτέλεσε η προσωρινή μείωση της παραγωγής λόγω του προγραμματισμένου γενικού σταματήματος στο Διυλιστήριο του Ασπροπύργου, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με ασφάλεια μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το διυλιστήριο είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία στο Β’ Τρίμηνο, με σημαντικά αναμενόμενα οφέλη σε επίπεδο διαθεσιμότητας μονάδων, ενεργειακής αποδοτικότητας και συνολικής λειτουργικής απόδοσης.

Tα διυλιστήρια του Ομίλου έχουν διασφαλισμένο τον εφοδιασμό τους με αργό πετρέλαιο για όλο το Β’ Τρίμηνο, διαθέτουν αποθέματα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας 90 ημερών και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους καθημερινά, ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή ενδιάμεσων κλασμάτων (ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα), που βρίσκονται σε έλλειψη πανευρωπαϊκά. Πέρα από την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνολικές εξαγωγές που ξεπερνούν τους 8 εκατ. τόνους ετησίως. Σε αυτή τη συγκυρία, ιδιαίτερη σημασία έχει και η επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς καυσίμων Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, η οποία μας επιτρέπει να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο γειτονικές αγορές στα Βαλκάνια. Το υπόλοιπο της χρονιάς αναμένεται εξίσου απαιτητικό, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού όσο και στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα οικονομικά αποτελέσματα μέσω αναπτυξιακών επενδύσεων και καλής λειτουργίας, κάτι που το έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Σε επίπεδο στρατηγικής, προσαρμόζουμε τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης με βάση και τα πρόσφατα δεδομένα. Χωρίς να παραβλέπουμε τη σοβαρότητα της κρίσης, θεωρούμε ότι οι ελληνικές εταιρείες, και λόγω δομής αλλά και λόγω της πολυετούς εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων, είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2026 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται στη συνέχεια:

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, ανήλθαν στα €220 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2026, βελτιωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω υψηλότερων περιθωρίων διύλισης ($20,5/βαρέλι σε σχέση με $13,2/βαρέλι το Α’ Τρίμηνο 2025).

Η παραγωγή προϊόντων από τα διυλιστήρια ανήλθε σε 3,2 εκατ. τόνους, χαμηλότερα σε ετήσια βάση λόγω της γενικής συντήρησης του Διυλιστηρίου του Ασπροπύργου. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 48% του συνόλου.

Η παραγωγή επικεντρώθηκε κυρίως στα μεσαία κλάσματα, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 59% της συνολικής παραγωγής, με στόχο την αξιοποίηση των αυξημένων περιθωρίων διύλισης των συγκεκριμένων προϊόντων, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Πετροχημικά

Τα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου παρέμειναν αδύναμα κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2026, λόγω αυξημένης προσφοράς, επηρεάζοντας την κερδοφορία του κλάδου Πετροχημικών. Οι εξαγωγές διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στο 65% του συνόλου των πωλήσεων. Από τις αρχές Β’ Τριμήνου 2026, οι συνθήκες στη διεθνή αγορά πετροχημικών έχουν βελτιωθεί, με τα ενδεικτικά περιθώρια πολυπροπυλενίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο, λόγω και των μειωμένων εξαγωγών από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Εμπορία

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Εμπορίας το Α’ Τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν σε €14 εκατ., αυξημένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, από τις 11 Μαρτίου 2026 επιβλήθηκε πλαφόν στο περιθώριο των βασικών καυσίμων κίνησης.

Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας στο Α’ Τρίμηνο 2026 κατέγραψε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ύψους €18 εκατ., επικουρούμενα κυρίως από βελτιωμένους όγκους πωλήσεων. Η επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς προϊόντων Θεσσαλονίκης-Σκοπίων αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της αγοράς των Νοτίων Βαλκανίων και να συμβάλει στην αξιοποίηση ανταγωνιστικών ευκαιριών.

ΑΠΕ, Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο