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Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά τη φορολογία €121 εκατ. στο α&#039; τρίμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:31 - 11 Μάι 2026

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά τη φορολογία €121 εκατ. στο α' τρίμηνο

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε θετική ρότα κινούνται τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2026.   

Συγκεκριμένα με βάση την ανακοίνωση καταγράφεται:

(α) Σημαντική αύξηση δανείων

  • Οι νέες χορηγήσεις ύψους €829 εκατ. αυξημένες κατά 9% σε τριμηνιαία βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας.
  • Εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους €11.1 δις, αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση

(β) Κέρδη

  • Κέρδη μετά τη φορολογία €121 εκατ.
  • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18%% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026.
  • Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.28
  • O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%

(γ) Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.1%

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου:

«Ξεκινήσαμε τη χρονιά δυναμικά, σημειώνοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €121 εκατ. και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.0% βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που θέσαμε για το 2026 για επίπεδα mid-teens. Η απόδοση μας υποστηρίχθηκε από την σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους και την συνεχή πειθαρχημένη διαχείριση των εξόδων μας. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται περαιτέρω σε περίπου 1%.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €829 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2026, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων μας αυξήθηκε κατά 2% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική παρέμεινε σταθερή στα €22.3 δις στις 31 Μαρτίου 2026.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων και να ενισχύει τον ισολογισμό μας. Κατά το α’ τρίμηνο 2026 πετύχαμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 114 μ.β. Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payoutratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20.7% και 25.5% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την στρατηγική μας, κατά το α΄ τρίμηνο 2026 ανακοινώσαμε δύο στοχευμένες εξαγορές για περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και ανάπτυξη του ισολογισμού μας: την απόκτηση συμμετοχής 26% στη Wealthyhoodγια να προσφέρουμε ψηφιακά πρόσβαση στους πελάτες του τομέα ιδιωτών σε ένα εύρος μετοχών και ETFs και την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων ύψους περίπου €150 εκατ. και περίπου €500 εκατ. αντίστοιχα από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’)

Η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2.7%και 2.9% για το 2026 που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Κατά την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Μάρτιο 2026, παρουσιάσαμε τις στρατηγικές προτεραιότητες για συνεχή δημιουργία σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας και παροχή ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι για την περίοδο 2026-2028 περιλαμβάνουν την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens ετησίως, η οποία αντιστοιχεί σε ROTEάνω του 20% υπολογισμένη σε δείκτη CET1 ύψους 15%. Παραμένουμε δεσμευμένοι για ουσιαστική διανομή, με συνολικό ποσοστό (payoutratio) ύψους μέχρι 90% της κερδοφορίας του 2026 και μέχρι 100% της ετήσιας κερδοφορίας για το 2027-2028.

Παρά την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία να παραμένουν αβέβαιες, η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διαχειριστεί την περίοδο αυτή, συνεχίζοντας να επιτυγχάνουμε πρόοδο στους τομείς υπό τον έλεγχο μας. Το αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο, η συνεχιζόμενη ισχυρή ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και ρευστότητα καθώς και η αποδεδειγμένη ικανότητα της υλοποίησης της στρατηγική μας, μας τοποθετούν σε θέση ισχύος για να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις στους μετόχους μας.

Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.»

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