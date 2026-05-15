HELLENiQ Energy: Θωρακισμένη απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής – Άλμα κερδοφορίας στο α’ τρίμηνο

Με διασφαλισμένο τον εφοδιασμό των διυλιστηρίων της σε αργό πετρέλαιο για ολόκληρο το δεύτερο τρίμηνο και με αποθέματα που υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά όρια ασφαλείας των 90 ημερών, η HELLENiQ Energy εμφανίζεται πλήρως προετοιμασμένη απέναντι στις αναταράξεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Παρλαλληλα με τον πλέον εμφατικό τρόπο, μέσα στις δεοδμένες συνθήκες αναδεικνύεται ο ρόλος του Ομίλου, όπου το Δημόσιο έχει ισχυρή συμμετοχή, στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας, στρατηγικής σημασίας, στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια για την κάθε εσχατιά της ελληνικής επικράτειας.

Αναλυτικά, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου προς τους αναλυτές, το απόγευμα της Πέμπτης 14/5, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της εταιρείας από την πρώτη στιγμή της κρίσης ήταν η αδιάλειπτη τροφοδοσία των αγορών καυσίμων στις χώρες δραστηριοποίησής της. Όπως ανέφερε, ο όμιλος έχει ήδη εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες αργού τουλάχιστον έως τις αρχές Ιουλίου, ενώ διαθέτει και σημαντική επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα, ικανή να καλύψει τόσο τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας όσο και τη θερινή αύξηση της ζήτησης λόγω τουρισμού.

Η πορεία

Στο μεταξυ, η διοίκηση χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένο το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η μεγαλύτερη συντήρηση που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, χωρίς να επηρεαστεί ούτε η λειτουργία της αγοράς ούτε η εμπορική δραστηριότητα του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε άμεση αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής της αλυσίδας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στις ροές αργού πετρελαίου προς την Ανατολική Μεσόγειο. Μέρος των ποσοτήτων ιρακινού αργού αντικαταστάθηκε από φορτία προερχόμενα από τη Νορβηγία, τη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική, με καθοριστική – σύμφωνα με τη διοίκηση – τη συμβολή της εμπορικής ομάδας της εταιρείας στη Γενεύη, η οποία εξασφάλισε την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να αποφευχθούν προβλήματα τροφοδοσίας και περιορισμοί στις εξαγωγές.

Ωστόσο, η διοίκηση προειδοποίησε ότι οι προκλήσεις θα συνεχιστούν και κατά το υπόλοιπο του έτους, με τα διυλιστήρια να προσαρμόζουν καθημερινά τη λειτουργία τους ώστε να αυξάνουν την παραγωγή προϊόντων υψηλής ζήτησης, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, τα οποία παραμένουν σε έλλειψη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στρατηγικός ρόλος

Η HELLENiQ Energy επανέλαβε επίσης τον στρατηγικό της ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της περιοχής, με εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 8 εκατ. τόνους ετησίως — περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι ο όμιλος διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγή σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές που αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας αλλά και αυξημένων διεθνών περιθωρίων διύλισης, ο όμιλος κατέγραψε σημαντική βελτίωση οικονομικών μεγεθών. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 293 εκατ. ευρώ, έναντι 180 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 140 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιευμένα EBITDA εκτινάχθηκαν στα 476 εκατ. ευρώ από 122 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 284 εκατ. ευρώ από μόλις 11 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι εάν το διυλιστήριο Ασπροπύργου λειτουργούσε κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη υψηλότερα, με επιπλέον έσοδα που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Η αγορά

Στην ελληνική αγορά, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων υποχώρησαν οριακά κατά 2%, αν και τα καύσιμα κίνησης σημείωσαν αύξηση 3%, εξέλιξη που αποδίδεται στη σημαντική άνοδο των τιμών τον Μάρτιο. Θετική ήταν η εικόνα και στα αεροπορικά καύσιμα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3%, καθώς και στα ναυτιλιακά καύσιμα με άνοδο 5%.

Στις διεθνείς αγορές, οι πωλήσεις καυσίμων ενισχύθηκαν κατά 25% σε όγκο, φθάνοντας τους 534 χιλιάδες μετρικούς τόνους, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24%.

Στον τομέα των πετροχημικών, οι πωλήσεις και τα έσοδα κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι λόγω της αρχικής υποχώρησης των περιθωρίων κέρδους. Ωστόσο, η διοίκηση εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν ήδη σε σημαντική ανάκαμψη των περιθωρίων.

Ο μετασχηματισμός

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πορεία του ενεργειακού μετασχηματισμού του ομίλου. Η πλήρης ενσωμάτωση της Enerwave ενισχύει τη δραστηριότητα στον ηλεκτρισμό και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει παραγωγή από φυσικό αέριο και ΑΠΕ, λιανική προμήθεια και υπηρεσίες εξισορρόπησης.

Οι επενδύσεις και οι ΑΠΕ

Το επενδυτικό πρόγραμμα στις ΑΠΕ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Σήμερα, η HELLENiQ Energy διαθέτει 564 MW εγκατεστημένης ισχύος σε λειτουργία, ενώ ακόμη 346 MW βρίσκονται υπό κατασκευή. Παράλληλα, νέα έργα συνολικής ισχύος περίπου 400 MW περνούν σταδιακά στη φάση υλοποίησης, με τον στρατηγικό στόχο να παραμένει η λειτουργία 1,5 GW έως το 2028 και 2 GW έως το 2030.

Όσον αφορά την Enerwave, η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4%, στα 1.404 MW. Ωστόσο, η συνολική παραγωγή μειώθηκε προσωρινά λόγω εργασιών συντήρησης στη μονάδα της Θίσβης, αλλά και αυξημένων περικοπών έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Από τα τέλη Μαρτίου τέθηκε σε λειτουργία και ο νέος φωτοβολταϊκός σταθμός στη Ρουμανία, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις επιδόσεις της εταιρείας τους επόμενους μήνες.