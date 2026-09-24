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Δύο άνδρες στο νοσοκομείο από εισπνοή καπνών στις εργασίες κατεδάφισης του θεάτρου Badminton
Ειδήσεις
14:57 - 24 Σεπ 2026

Δύο άνδρες στο νοσοκομείο από εισπνοή καπνών στις εργασίες κατεδάφισης του θεάτρου Badminton

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) στο Πάρκο Γουδή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης στο θέατρο Badminton, έπειτα από αναφορές για δύο εργάτες που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο εργαζόμενοι φέρεται να έχασαν τις αισθήσεις τους μετά την εισπνοή καπνών και αερίων στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν τους δύο εργάτες.

Στα δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους χορηγήθηκε οξυγόνο από τα πληρώματα που έφτασαν στο σημείο. Στη συνέχεια ανέκτησαν τις αισθήσεις τους, ωστόσο μεταφέρονται στο νοσοκομείο, καθώς παρουσιάζουν δυσφορία και δύσπνοια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του περιστατικού.

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Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 14:59
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