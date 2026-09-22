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Διεθνής Πιστοποίηση Τοp Employer Greece 2026 για την Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:26 - 22 Σεπ 2026

Διεθνής Πιστοποίηση Τοp Employer Greece 2026 για την Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς πιστοποιήθηκε ως Top Employer Greece 2026 από το Top Employers Institute, τον διεθνή οργανισμό αναγνώρισης αριστείας στις πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες.

Η πιστοποίηση βασίζεται σε ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης της ωριμότητας, συνέπειας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) ενός οργανισμού.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, εξετάστηκαν οι απαντήσεις και τα σχετικά τεκμήρια της Τράπεζας σε 184 ερωτήματα που καλύπτουν το σύνολο του «κύκλου ζωής των εργαζόμενων» (employee lifecycle).

Στην πρώτη συμμετοχή της, η Πειραιώς πέτυχε συνολική βαθμολογία 93,74%, έναντι διεθνούς benchmark 85,71% μεταξύ 2.500 πιστοποιημένων οργανισμών παγκοσμίως και είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που περιλαμβάνεται στη λίστα Top Employers Greece 2026. Η αξιολόγηση καλύπτει έξι τομείς, με 20 θεματικές όπως, η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Προσέλκυση Ταλέντων, η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, η Διαφορετικότητα, η Ισότητα και Συμπερίληψη και η Ευημερία των Εργαζομένων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δηλώνει: «Η δύναμη της Πειραιώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ανθρώπους της. Για εμάς, η στρατηγική για τους ανθρώπους μας είναι αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και βασική προϋπόθεση για να αναπτυσσόμαστε, να καινοτομούμε και να δημιουργούμε διαχρονική αξία. Η πιστοποίηση Top Employer αποτελεί μια σημαντική ανεξάρτητη αναγνώριση της προόδου που έχουμε πετύχει και, ταυτόχρονα, ένα σημείο αναφοράς για το επόμενο βήμα. Φιλοδοξία μας είναι η Πειραιώς να αποτελεί εργοδότη επιλογής για τα κορυφαία ταλέντα της αγοράς και έναν οργανισμό στον οποίο οι άνθρωποί μας έχουν τις ευκαιρίες και τα εφόδια να εξελίσσονται, να ηγούνται και να διαμορφώνουν το μέλλον».

Ο Chief Human Resources and Group Change Officer της Πειραιώς, Γιώργος Γεωργόπουλος τονίζει: «Η πιστοποίηση Top Employer έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς, γιατί αποτελεί το αποτέλεσμα μιας απαιτητικής και ολοκληρωμένης ανεξάρτητης αξιολόγησης του συνόλου των πρακτικών μας για τους ανθρώπους μας. Η επίδοση που πετύχαμε στην πρώτη μας συμμετοχή επιβεβαιώνει την ωριμότητα και τη συνέπεια με την οποία έχουμε χτίσει τη στρατηγική μας για το ανθρώπινο δυναμικό. Η εξέλιξη αυτή αναγνωρίζει τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων της Πειραιώς και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προσελκύει, αναπτύσσει και διατηρεί εργαζόμενους υψηλής δυναμικής».

Ο Massimo Begelle, Head of Southern Europe & Middle East του Top Employers Institute, αναφέρει: «Συγχαρητήρια στην Πειραιώς για την πιστοποίησή της ως Top Employer και για το γεγονός ότι είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που λαμβάνει αυτή την αναγνώριση. Πίσω από αυτή τη διάκριση υπάρχει η ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο η Πειραιώς ηγείται, αναπτύσσει και φροντίζει τους ανθρώπους της. Το γεγονός αυτό αντανακλά μια διαρκή δέσμευση να τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και θέτει ένα πρότυπο για τον κλάδο».

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