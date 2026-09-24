Το Kia PV5 κέρδισε το βραβείο «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» στην κατηγορία 25.000€-40.000€ και επιλέχθηκε ως φιναλίστ για τον τίτλο «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Το Kia PV5 ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» στην κατηγορία 25.000€-40.000€ στο πλαίσιο των βραβείων «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (GCOTY) και επιλέχθηκε ως φιναλίστ για τον γενικό τίτλο GCOTY 2027. Το PV5 θα αναμετρηθεί πλέον με τους νικητές των άλλων κατηγοριών GCOTY για τον τίτλο του «Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027», ο οποίος θα ανακοινωθεί αργότερα εντός του έτους.

Ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα PBV (Platform Beyond Vehicle) της Kia, το PV5 εισάγει μια νέα προσέγγιση στην ηλεκτρική κινητικότητα, βασισμένη στις πραγματικές απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών και εφαρμογών. Η γκάμα του PV5 προσφέρει

εκδόσεις επιβατικής μεταφοράς, μεταφοράς φορτίου και σασί-καμπίνας, συνδυάζοντας τη σπονδυλωτή σχεδίαση, την ευέλικτη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου και την τεχνολογία διασύνδεσης, ώστε να υποστηρίζει την προσωπική μετακίνηση, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις εξειδικευμένες μετατροπές.

«Η διάκριση ως "Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς" έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το PV5 αναπτύχθηκε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πελατών», δήλωσε ο Sangdae Kim, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος PBV της Kia Corporation. «Ως το πρώτο ειδικά σχεδιασμένο PBV της Kia, το PV5 συνδυάζει την ευέλικτη αρχιτεκτονική οχήματος, την τεχνολογία διασύνδεσης και ένα διευρυνόμενο οικοσύστημα υπηρεσιών, προσφέροντας πρακτική αξία σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και στόλους. Αυτό το βραβείο ενισχύει το όραμά μας για τη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων και προσαρμόσιμων λύσεων κινητικότητας, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να ξεκλειδώσουν νέες δυνατότητες στις καθημερινές τους δραστηριότητες».