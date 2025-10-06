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To Mega επιστρέφει στη Nova, μαζί με το Mega News
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
11:24 - 06 Οκτ 2025

To Mega επιστρέφει στη Nova, μαζί με το Mega News

Reporter.gr Newsroom
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Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Alter Ego Media, o μεγάλος Όμιλος Media της Ελλάδας, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη μετάδοση των καναλιών MEGA και MEGA News μέσω δορυφόρου και μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ.

Από σήμερα όλοι οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν το αγαπημένο πρόγραμμα του MEGA (στη θέση 107 μέσω δορυφόρου, θέση 7 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD) και του MEGA News (στη θέση 118 μέσω δορυφόρου, θέση 18 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD) όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Με το MEGA και το MEGA News η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ελεύθερα ελληνικά και διεθνή κανάλια μέσω της πλατφόρμας EON. Το πρώτο ιδιωτικό κανάλι της χώρας έχει ταυτιστεί με τις σειρές μυθοπλασίας που έγραψαν ιστορία, την υπεύθυνη και αδέσμευτη ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία και συνεχίζει την επιτυχή του πορεία, έχοντας στο δυναμικό του δημοσιογράφους και παρουσιαστές πρώτης γραμμής και εισάγοντας διαρκώς νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν εύκολη πρόσβαση μέσω του αποκωδικοποιητή σε όλο του πρόγραμμα του ΜΕGA: Η ενημέρωση και η ψυχαγωγία δίνουν ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου τον τόνο του νέου προγράμματος με τις εκπομπές «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, «LIVE NEWS» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη και «MEGA Stories» με την Δώρα Αναγνωστοπούλου και φυσικά με το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και τη Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) στην παρουσίαση και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό.

Η ψυχαγωγία επανήλθε δυναμικά στην καθημερινότητα με τις εκπομπές «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά, «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ενώ εντός του Οκτωβρίου αναμένονται το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο και το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη. Η μυθοπλασία έρχεται να συμπληρώσει το τηλεοπτικό παζλ με αγαπημένες, αλλά και νέες και συναρπαστικές ιστορίες, όπως «Η Γη της Ελιάς (Ε' σεζόν)» και το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Το MEGA πιστό στην ποιοτική μυθοπλασία ετοιμάζει όμως και νέες συναρπαστικές σειρές που αναμένονται στη συνέχεια της σεζόν: «Μια νύχτα μόνο», «Οι Αθώοι» και «Κάμπινγκ».

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