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Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Πώς να ψηφίσετε τα σχέδια που προτιμάτε
Ειδήσεις
16:26 - 08 Σεπ 2026

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Πώς να ψηφίσετε τα σχέδια που προτιμάτε

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν αυτή την περίοδο να έχουν λόγο στον σχεδιασμό των νέων χαρτονομισμάτων του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση δέκα διαφορετικές προτάσεις για την εμφάνιση της νέας σειράς τραπεζογραμματίων και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν τα σχέδια που προτιμούν.  

Η ηλεκτρονική έρευνα άρχισε στις 23 Ιουλίου και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, χωρίς περιορισμό ως προς την ηλικία, την εθνικότητα ή τη χώρα διαμονής, ενώ το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή, ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών διεξάγει ξεχωριστή δημοσκόπηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών των χωρών της ευρωζώνης.

Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών αναμένεται να αξιοποιηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μαζί με την αξιολόγηση που θα κάνουν οι ειδικοί, προτού ληφθεί η τελική απόφαση για το σχέδιο των νέων χαρτονομισμάτων. Η επιλογή αναμένεται να γίνει, πιθανότατα, προς το τέλος του 2026.

Οι δέκα προτάσεις για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων

Ο επανασχεδιασμός των τραπεζογραμματίων έχει πλέον περάσει στην τελική του φάση. Στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 2025 συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες από ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτούς, 25 προκρίθηκαν και κλήθηκαν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις, ενώ μια ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από 21 ειδικούς κατέληξε τελικά στην επιλογή δέκα σχεδίων.

Οι δέκα προτάσεις έχουν δημιουργηθεί με βάση δύο θεματικές που επέλεξε η ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά».

Η θεματική του «Ευρωπαϊκού πολιτισμού» αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου, αλλά και τα κοινά στοιχεία που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αντίθετα, η θεματική «Ποταμοί και πτηνά» αξιοποιεί το φυσικό περιβάλλον, με τους ποταμούς και τα πτηνά να λειτουργούν ως συμβολισμοί της ελευθερίας, της ενότητας και της σχέσης των Ευρωπαίων με τη φύση.

Λάβετε μέρος στην έρευνα της ΕΚΤ και διαλέξτε το σχέδιο που σας αρέσει εδώ

Ασφάλεια και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο επανασχεδιασμός των ευρώ δεν αποτελεί μόνο αισθητική αλλαγή. Η ΕΚΤ θεωρεί αναγκαία την αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδιασμού, καθώς έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από την κυκλοφορία του και απαιτείται ανανέωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε τα τραπεζογραμμάτια να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ολοένα πιο εξελιγμένες μεθόδους παραχάραξης.

Τα νέα χαρτονομίσματα θα διαθέτουν νέα και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με στόχο να διευκολύνεται τόσο η επαλήθευση της γνησιότητάς τους όσο και η αναγνώρισή τους από το κοινό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προσβασιμότητα, ώστε να μπορούν να τα αναγνωρίζουν ευκολότερα και άνθρωποι με προβλήματα όρασης.

Η ΕΚΤ επιδιώκει, παράλληλα, η νέα σειρά να είναι περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται βελτιώσεις στη διάρκεια ζωής των τραπεζογραμματίων, στα χρησιμοποιούμενα υλικά και στις διαδικασίες παραγωγής τους, με σκοπό τον περιορισμό του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα ευρώ

Ακόμη και μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου, η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων δεν θα γίνει άμεσα. Η τελική απόφαση αναμένεται προς το τέλος του 2026 και θα ακολουθήσουν τα στάδια της περαιτέρω ανάπτυξης του σχεδιασμού, των δοκιμών και, στη συνέχεια, της παραγωγής. Ως εκ τούτου, θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι τα νέα τραπεζογραμμάτια να φτάσουν στα πορτοφόλια των πολιτών.

Η νέα σειρά αναμένεται να διατηρήσει τις υφιστάμενες ονομαστικές αξίες των 5, 10, 20, 50, 100 και 200 ευρώ. Πιθανό θεωρείται επίσης ότι θα παραμείνουν ίδια τα σημερινά μεγέθη και τα βασικά χρώματα των χαρτονομισμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί το κόστος που θα απαιτηθεί για την προσαρμογή των μηχανημάτων τα οποία χρησιμοποιούν τράπεζες και επιχειρήσεις.

Τα υφιστάμενα χαρτονομίσματα δεν πρόκειται να χάσουν την αξία τους. Όταν τεθεί σε κυκλοφορία η νέα σειρά, τα σημερινά τραπεζογραμμάτια θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα νέα.

Πρόκειται, επομένως, για την πρώτη φορά από την εισαγωγή του ευρώ το 2002 που οι πολίτες της Ευρώπης αποκτούν τόσο άμεσο ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας του κοινού τους νομίσματος. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, η επιλογή των προτιμήσεών τους βρίσκεται στα χέρια τους.

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