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Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Διακρίσεις σε στελέχη και ομάδες που καινοτομούν στη Δημόσια Διοίκηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Τεχνολογία
18:14 - 08 Σεπ 2026

Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Διακρίσεις σε στελέχη και ομάδες που καινοτομούν στη Δημόσια Διοίκηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Reporter.gr Newsroom
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Τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης απονεμήθηκαν για τρίτη φορά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε στελέχη και ομάδες του δημόσιου τομέα που σχεδίασαν και υλοποίησαν καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στη βελτίωση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναδεικνύει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τεχνολογία για την ψηφιοποίηση και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοσίου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη δουλειά των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που σχεδιάζουν και υλοποιούν στην πράξη νέες λύσεις, ενισχύοντας την καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα.

Στην τρίτη διοργάνωση του θεσμού βραβεύθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, 30 δράσεις που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και αποτυπώνουν τη συμβολή των ίδιων των στελεχών της στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Υπoυργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν επίσης, δύο Ειδικές Τιμητικές Διακρίσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Η Ειδική Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον Ιδιωτικό Τομέα απονεμήθηκε στον εκλιπόντα Γεώργιο Γεράρδο, για την πρωτοποριακή επιχειρηματική του διαδρομή και τη διαχρονική συμβολή του στη διάδοση της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα. Το βραβείο παρέλαβε ο γιος του, Κώστας Γεράρδος. Τη διάκριση απένειμε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η Ειδική Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον Δημόσιο Τομέα απονεμήθηκε στη Σοφία Σεχπερίδου, για τη συμβολή της στην ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Τη διάκριση απένειμε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

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Βραβεία στις ομάδες που διακρίθηκαν, απένειμαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, οι Υφυπουργοί Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου και Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνος Καραγκούνης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός και ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Αθανάσιος Μπαλέρμπας.

Στις απονομές συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, η Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου και ο Πρόεδρος του Κτηματολογίου Θάνος Λίπας.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

Οι νικητές και τα βραβευμένα έργα ανά κατηγορία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα digitalawards.gov.gr.

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