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ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για ακατάσχετο και παρακρατήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:49 - 08 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για ακατάσχετο και παρακρατήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς και με το καθεστώς που ισχύει για τον συμψηφισμό και το ακατάσχετό τους.  

Όπως επισημαίνει, η διατύπωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα «Ζ. Δηλώσεις και Ανάληψη Υποχρεώσεων» της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 δεν αποτελεί νέα προσθήκη. Η συγκεκριμένη αναφορά υπάρχει σταθερά από το 2015 και συνδέεται με την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου καταβάλλονταν επιμέρους κατηγορίες αγροτικών ενισχύσεων.

Έως και το 2025, η σχετική δήλωση ανέφερε ότι ο παραγωγός αποδέχεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιούνται παρακρατήσεις πριν από την καταβολή των ενισχύσεων.

Στην ΕΑΕ 2026, ωστόσο, η διατύπωση τροποποιήθηκε, προκειμένου να αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι οι ενισχύσεις πιστώνονται στο σύνολό τους στον δηλωμένο IBAN του δικαιούχου. Οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή των ασφαλιστικών φορέων πραγματοποιούνται στη συνέχεια και αφορούν το ποσό που υπερβαίνει το προβλεπόμενο προστατευόμενο όριο, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει παράλληλα ότι, όσο τα ποσά των ενισχύσεων βρίσκονται στον Οργανισμό Πληρωμών και δεν έχουν ακόμη πιστωθεί στους δικαιούχους, προστατεύονται από κατάσχεση και δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Από τη στιγμή που τα χρήματα πιστωθούν στον δηλωμένο IBAN, ολοκληρώνεται η αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών. Ως εκ τούτου, από εκεί και έπειτα ο Οργανισμός δεν έχει ευθύνη ούτε αρμοδιότητα να αποτρέψει, να αναστείλει ή να ακυρώσει ενδεχόμενη κατάσχεση, είτε αυτή προέρχεται από δημόσιο φορέα είτε από ιδιώτη.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι όλα τα παραπάνω απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Η σχετική αναφορά που περιλαμβάνεται στην ΕΑΕ έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά συναίνεση του παραγωγού σε παρακρατήσεις ή συμψηφισμό, όπως έχει αναφερθεί εσφαλμένα.

Παράλληλα, η Αρχή τονίζει ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν επέφερε καμία αλλαγή ούτε στο καθεστώς προστασίας ούτε στη διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι εφαρμόζει απαρέγκλιτα τόσο την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων όσο και το εθνικό πλαίσιο για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και η άμεση, έγκαιρη και δίκαιη στήριξη των πραγματικών παραγωγών.

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