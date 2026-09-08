Πυρκαγιά στα Μέγαρα - Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής.

Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 75 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 26 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο οποίος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.