ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 &amp; την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
Ειδήσεις
18:21 - 08 Σεπ 2026

To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, χιλιάδες φωνές, μικρά και μεγάλα βήματα ενώνονται για ακόμα μια χρονιά και μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της πόλης — αλλά και σε κάθε σημείο της Ελλάδας μέσω της απομακρυσμένης συμμετοχής — το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως και κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμο και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Εγγραφές: www.greecerace.gr

Οι εγγραφές για το 18ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου ολοκληρώνονται στις 18/09/2026 ή με τη συμπλήρωση 15.000 εγγραφών.

  • Περίπατος 2 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 10.30 π.μ., Λεωφ. Αλεξάνδρας / Εγγραφή: 10€
    Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.
  • Digital Συμμετοχή: Συμμετέχουμε απομακρυσμένα και αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού μέσα από τα social media / Εγγραφή: 10€.

Οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 18/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει συλλεκτικό t-shirt, τσάντα της διοργάνωσης και, για τους δρομείς, chip χρονομέτρησης.

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (3ης Σεπτεμβρίου 61Α, Αθήνα, ισόγειο ) από Δευτέρα 28/9/2026 έως Πέμπτη 1/10/2026, 10πμ-8μμ.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος, με χρέωση παραλήπτη για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 18/9/2026.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραλαβές εδώ: https://greecerace.gr/παραλαβή-υλικού/

Πρόγραμμα Διοργάνωσης

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026: Ημέρα Γιορτής & Προαγωγής της Υγείας

12μμ-6μμ | Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως:

  • Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης
  • Sessions γυμναστικής
  • Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους
  • Face painting
  • Zωγραφική
  • Expo υποστηρικτών πρόληψης
  • Διαδραστικό Παιχνίδι «Βρες το Σημάδι»

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://greecerace.gr/programma/#savvato

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026: Race Day

8:30πμ-1μμ | Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως:

  • 8:45 Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5k
  • 10:30 Εκκίνηση Περιπάτου 2k
  • Συνεχείς δράσεις στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης (Πλάτωμα Οικονομίδη)
  • Δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης
  • Face painting & ζωγραφική
  • Τείχος ευχών
  • Expo υποστηρικτών πρόληψης

Περισσότερα για το πρόγραμμα ημέρας του αγώνα: https://greecerace.gr/programma/#kyriaki

{https://www.youtube.com/watch?v=sM2Mzkwxzls}

Η πόλη γιορτάζει μαζί μας!

Η εορταστική μας διάθεση δεν τελειώνει με το τέλος του αγώνα! Συνεχίστε να φοράτε το t-shirt της διοργάνωσης και κάντε τη βόλτα σας σε μουσεία, εστιατόρια και καφέ που θα σας περιμένουν με ειδικές εκπτώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greecerace.gr/city-celebrates/

Κάθε βήμα μετράει:

Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, κάθε βήμα μετράει. Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης καταφέρνουμε να υλοποιούμε δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, καθώς και για την προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.

Δείτε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εδώ

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» - Greece Race for the Cure®, δηλώνει: «Ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που νοσούν. Αγγίζει οικογένειες, φίλους, συναδέλφους και, τελικά, ολόκληρη την κοινωνία. Γι’ αυτό και η αντιμετώπισή του είναι μια συλλογική υπόθεση που μας ενώνει όλους.

Η ασθένεια συχνά φέρνει βαθιές και μακροχρόνιες αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων. Γι’ αυτό οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα διαμορφώνουν ουσιαστικά το βάρος της νόσου και την εμπειρία των ασθενών αύριο. Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία. Χρειάζεται να ακούμε και να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες και εμπειρίες των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Η έγκαιρη ανίχνευση, η διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και η ισότιμη πρόσβαση σε Πιστοποιημένα Κέντρα Μαστού Ολοκληρωμένης Φροντίδας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για καλύτερη επιβίωση και ποιότητα ζωής.

Το Greece Race for the Cure® 2026 είναι μια μεγάλη συλλογική έκφραση αλληλεγγύης, δύναμης και ελπίδας.

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου ενώνουμε τις φωνές, τις ιστορίες και τα βήματά μας, γιατί απέναντι στον καρκίνο του μαστού κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Μαζί, είμαστε πάντα πιο δυνατοί. Σας περιμένουμε!»

Η Ρωξάνη Μπέη, Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), δηλώνει: «Ο ΟΠΑΝΔΑ στηρίζει και φέτος τον Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®, μια διοργάνωση που για ακόμη μία χρονιά ενώνει χιλιάδες πολίτες γύρω από έναν κοινό σκοπό: την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Κάθε βήμα των συμμετεχόντων είναι ένα μήνυμα στήριξης προς κάθε γυναίκα που παλεύει με τη νόσο. Ως Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλλουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, δίπλα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής». Σας καλούμε όλες και όλους να γίνουμε μέρος αυτής της κίνησης ζωής, που κάθε χρόνο γεμίζει την Αθήνα με το ροζ χρώμα και δημιουργεί μια μεγάλη ασπίδα αγάπης και δύναμης απέναντι στη νόσο.»

Η Σόνια Χειμώνα, Marketing Director της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δηλώνει: «Για 11η συνεχή χρονιά, η Mastercard στέκεται με υπερηφάνεια στο πλευρό του Greece Race for the Cure® και του συλλόγου “Άλμα Ζωής”, στηρίζοντας έναν θεσμό που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Πιστεύουμε ότι η πραγματική πρόοδος έρχεται όταν οι άνθρωποι, οι κοινότητες και οι οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Ανυπομονούμε να βρεθούμε και φέτος μαζί, στέλνοντας το μήνυμα ότι, μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allianz: Στήριξε ξανά τον θεσμό «Greece Race for the Cure»
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Allianz: Στήριξε ξανά τον θεσμό «Greece Race for the Cure»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνα δρόμου
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνα δρόμου

Η KPMG έτρεξε για 2η χρονιά στο Greece Race for the Cure
Επιχειρήσεις

Η KPMG έτρεξε για 2η χρονιά στο Greece Race for the Cure

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στηρίζει το «Race For The Cure» για 12η χρονιά
Επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στηρίζει το «Race For The Cure» για 12η χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/09/2026 - 19:31

Μήλος: Στο μικροσκόπιο 30 οικοδομικές άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 19:20

«Ματώνει η καρδιά μου» λέει η Μέρκελ για τη νίκη της AfD στην Σαξονία

Πολιτική
08/09/2026 - 19:15

Γεωργιάδης: Η κατάντια του Πολάκη, θέλει να βάλει κάποιον φυλακή μπας και πιάσει το 3%

Ειδήσεις
08/09/2026 - 18:58

Επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ: Η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 18:57

Πετρόπουλος: Προχωρά την εξαγορά της Τζώρτζης έναντι €6,5 εκατ.

Ναυτιλία
08/09/2026 - 18:52

Star Bulk: Μεταξύ €23 και €25,5 το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 18:47

BriQ Properties: Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου και διανομή προσωρινού μερίσματος

Εργασιακά
08/09/2026 - 18:43

ΔΥΠΑ: Η αλήθεια για το περίπτερο της ΔΕΘ – Πόσο κόστισε σύμφωνα με την Υπηρεσία

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 18:35

Σαράντης: Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα €48,5 εκατ. στο εξάμηνο

Ειδήσεις
08/09/2026 - 18:35

Ουκρανία: Συμβάσεις για 1.000 Patriot με τη στήριξη της ΕΕ

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 18:31

Fourlis: Αύξηση 7,6% των πωλήσεων στα €284 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
08/09/2026 - 18:25

Παπουτσάνης: Στο παγκόσμιο top 5% της αξιολόγησης EcoVadis με Χρυσό Μετάλλιο

Ειδήσεις
08/09/2026 - 18:21

To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Ειδήσεις
08/09/2026 - 18:14

Εύβοια: Συνελήφθη άνδρας για πυρκαγιά στην Κάρυστο – Πρόστιμο €3.093

Τεχνολογία
08/09/2026 - 18:14

Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Διακρίσεις σε στελέχη και ομάδες που καινοτομούν στη Δημόσια Διοίκηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σχόλια Αγοράς
08/09/2026 - 17:49

Κέρδη για τέταρτη ημέρα με νέο ρεκόρ 17ετίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
08/09/2026 - 17:43

Πυρκαγιά στα Μέγαρα - Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 17:28

Premia Properties: Παραμένει στην υψηλή βαθμίδα ΑΑ της ICAP CRIF

Ειδήσεις
08/09/2026 - 17:17

Ιστορική ρήξη Λονδίνου – Ισραήλ: Απαγόρευση εμπορίου με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Πολιτική
08/09/2026 - 17:13

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ: Τελιγιορίδου και Αβραμάκης «μετακομίζουν» στη Χαριλάου Τρικούπη

Πολιτική
08/09/2026 - 17:00

Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από Αίγυπτο: Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 16:58

Wall Street: Νέα πίεση από το ράλι του πετρελαίου – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/09/2026 - 16:52

Πειραιώς: Τριπλή ευρωπαϊκή διάκριση για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:43

11η Σεπτεμβρίου: Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικινδυνότητα του αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:42

Νέες προσθήκες πανεπιστημιακών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 16:40

ΙΝΣΕΤΕ: Πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός

Οικονομία
08/09/2026 - 16:33

Πιερρακάκης: «Ο κουμπαράς» για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει – Πρόσθετα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/09/2026 - 16:32

HELLENiQ ENERGY: Ανεβάζει τον πήχη η Goldman Sachs – Στα €17,80 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:26

Bloomberg: Δύο κομβικές εξελίξεις στην προσπάθεια της ΕΕ να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:26

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Πώς να ψηφίσετε τα σχέδια που προτιμάτε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ