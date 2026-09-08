To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Με αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, χιλιάδες φωνές, μικρά και μεγάλα βήματα ενώνονται για ακόμα μια χρονιά και μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της πόλης — αλλά και σε κάθε σημείο της Ελλάδας μέσω της απομακρυσμένης συμμετοχής — το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως και κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμο και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Εγγραφές: www.greecerace.gr

Οι εγγραφές για το 18ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/

Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 8.45 π.μ., Λεωφ. Αλεξάνδρας / Εγγραφή:12€

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου ολοκληρώνονται στις 18/09/2026 ή με τη συμπλήρωση 15.000 εγγραφών.

Περίπατος 2 χιλιομέτρων : Εκκίνηση 10.30 π.μ., Λεωφ. Αλεξάνδρας / Εγγραφή: 10€

Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων. Digital Συμμετοχή: Συμμετέχουμε απομακρυσμένα και αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού μέσα από τα social media / Εγγραφή: 10€.

Οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 18/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει συλλεκτικό t-shirt, τσάντα της διοργάνωσης και, για τους δρομείς, chip χρονομέτρησης.

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (3ης Σεπτεμβρίου 61Α, Αθήνα, ισόγειο ) από Δευτέρα 28/9/2026 έως Πέμπτη 1/10/2026, 10πμ-8μμ.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος, με χρέωση παραλήπτη για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 18/9/2026.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραλαβές εδώ: https://greecerace.gr/παραλαβή-υλικού/

Πρόγραμμα Διοργάνωσης

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026: Ημέρα Γιορτής & Προαγωγής της Υγείας

12μμ-6μμ | Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως:

Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης

Sessions γυμναστικής

Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους

Face painting

Zωγραφική

Expo υποστηρικτών πρόληψης

Διαδραστικό Παιχνίδι «Βρες το Σημάδι»

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://greecerace.gr/programma/#savvato

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026: Race Day

8:30πμ-1μμ | Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως:

8:45 Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5k

10:30 Εκκίνηση Περιπάτου 2k

Συνεχείς δράσεις στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης (Πλάτωμα Οικονομίδη)

Δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης

Face painting & ζωγραφική

Τείχος ευχών

Expo υποστηρικτών πρόληψης

Περισσότερα για το πρόγραμμα ημέρας του αγώνα: https://greecerace.gr/programma/#kyriaki

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Η πόλη γιορτάζει μαζί μας!

Η εορταστική μας διάθεση δεν τελειώνει με το τέλος του αγώνα! Συνεχίστε να φοράτε το t-shirt της διοργάνωσης και κάντε τη βόλτα σας σε μουσεία, εστιατόρια και καφέ που θα σας περιμένουν με ειδικές εκπτώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greecerace.gr/city-celebrates/

Κάθε βήμα μετράει:

Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, κάθε βήμα μετράει. Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης καταφέρνουμε να υλοποιούμε δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, καθώς και για την προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.

Δείτε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εδώ

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» - Greece Race for the Cure®, δηλώνει: «Ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που νοσούν. Αγγίζει οικογένειες, φίλους, συναδέλφους και, τελικά, ολόκληρη την κοινωνία. Γι’ αυτό και η αντιμετώπισή του είναι μια συλλογική υπόθεση που μας ενώνει όλους.

Η ασθένεια συχνά φέρνει βαθιές και μακροχρόνιες αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων. Γι’ αυτό οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα διαμορφώνουν ουσιαστικά το βάρος της νόσου και την εμπειρία των ασθενών αύριο. Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία. Χρειάζεται να ακούμε και να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες και εμπειρίες των ανθρώπων που νοσούν και των οικογενειών τους. Η έγκαιρη ανίχνευση, η διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και η ισότιμη πρόσβαση σε Πιστοποιημένα Κέντρα Μαστού Ολοκληρωμένης Φροντίδας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για καλύτερη επιβίωση και ποιότητα ζωής.

Το Greece Race for the Cure® 2026 είναι μια μεγάλη συλλογική έκφραση αλληλεγγύης, δύναμης και ελπίδας.

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου ενώνουμε τις φωνές, τις ιστορίες και τα βήματά μας, γιατί απέναντι στον καρκίνο του μαστού κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Μαζί, είμαστε πάντα πιο δυνατοί. Σας περιμένουμε!»

Η Ρωξάνη Μπέη, Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), δηλώνει: «Ο ΟΠΑΝΔΑ στηρίζει και φέτος τον Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®, μια διοργάνωση που για ακόμη μία χρονιά ενώνει χιλιάδες πολίτες γύρω από έναν κοινό σκοπό: την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Κάθε βήμα των συμμετεχόντων είναι ένα μήνυμα στήριξης προς κάθε γυναίκα που παλεύει με τη νόσο. Ως Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλλουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, δίπλα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής». Σας καλούμε όλες και όλους να γίνουμε μέρος αυτής της κίνησης ζωής, που κάθε χρόνο γεμίζει την Αθήνα με το ροζ χρώμα και δημιουργεί μια μεγάλη ασπίδα αγάπης και δύναμης απέναντι στη νόσο.»

Η Σόνια Χειμώνα, Marketing Director της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δηλώνει: «Για 11η συνεχή χρονιά, η Mastercard στέκεται με υπερηφάνεια στο πλευρό του Greece Race for the Cure® και του συλλόγου “Άλμα Ζωής”, στηρίζοντας έναν θεσμό που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Πιστεύουμε ότι η πραγματική πρόοδος έρχεται όταν οι άνθρωποι, οι κοινότητες και οι οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Ανυπομονούμε να βρεθούμε και φέτος μαζί, στέλνοντας το μήνυμα ότι, μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.»