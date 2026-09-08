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Star Bulk: Μεταξύ €23 και €25,5 το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών
Ναυτιλία
18:52 - 08 Σεπ 2026

Star Bulk: Μεταξύ €23 και €25,5 το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Το εύρος τιμής της δημόσιας προσφοράς για τις νέες μετοχές στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Star Bulk Carriers Corp., ανοίγοντας τον δρόμο για την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στην Euronext Athens.

Η ναυτιλιακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι έως 4,4 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα διατεθούν σε τιμή μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 26,75 έως 29,66 δολάρια ανά τίτλο.

Με βάση το ανώτατο όριο του εύρους, η Star Bulk μπορεί να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατώτατη τιμή τα συνολικά έσοδα διαμορφώνονται στα 101,2 εκατ. ευρώ, πριν από την αφαίρεση των σχετικών εξόδων.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς και θα βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου εύρους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κανονιστικές διαδικασίες. Με βάση την ανώτατη τιμή και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της προσφοράς και της εισαγωγής, ύψους περίπου 7,3 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ.

Οι ημερομηνίες

Η Δημόσια Προσφορά ξεκινά αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00. Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα, ενώ ο διακανονισμός της προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Star Bulk στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται με το ίδιο σύμβολο, SBLK, που χρησιμοποιείται ήδη στο Nasdaq.

Η εταιρεία, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στο Nasdaq, διευκρινίζει ότι οι νέες μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί βάσει του αμερικανικού Securities Act και δεν προσφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα που θεωρούνται «U.S. persons». Η διάθεση πραγματοποιείται εκτός ΗΠΑ προς μη Αμερικανούς επενδυτές, βάσει του Regulation S της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Γιατί η Star Bulk έρχεται στην Αθήνα

Η παράλληλη εισαγωγή στην Αθήνα αποτελεί για τη Star Bulk κάτι περισσότερο από μια δεύτερη χρηματιστηριακή παρουσία. Η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τη βάση των επενδυτών της, να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και να αποκτήσει ισχυρότερη πρόσβαση στους Έλληνες και Ευρωπαίους επενδυτές.

Η επιλογή της Αθήνας δεν υπαγορεύεται από άμεση ανάγκη χρηματοδότησης. Η Star Bulk διαθέτει ισχυρή οικονομική θέση και, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα μπορούσε να αντλήσει σημαντικά κεφάλαια μέσω νέου δανεισμού. Η έκδοση νέων μετοχών αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία μεγαλύτερης ελεύθερης διασποράς και ουσιαστικής ρευστότητας στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει θέσει ως έναν από τους στόχους της την πιθανή ένταξη της μετοχής στον FTSE/ATHEX Large Cap, κάτι που θα την καθιστούσε την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στον δείκτη.

Η οικονομική ισχύς και ο στόλος

Η Star Bulk αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ξηρού φορτίου διεθνώς. Διαχειρίζεται, σε πλήρως παραδομένη βάση, 145 πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, μέσης ηλικίας περίπου 12 ετών, ενώ η συνολική αξία του στόλου της υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 4,5 δισ. δολάρια.

Με βάση τον αριθμό των πλοίων, κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των εταιρειών ξηρού φορτίου, πίσω από την κινεζική COSCO και την ιαπωνική NYK, ενώ μεταξύ των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων βρίσκεται στην έκτη θέση.

Ο στόλος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πλοίων, από Newcastlemax και Capesize έως Post-Panamax, Kamsarmax, Panamax, Ultramax και Supramax, περιορίζοντας την εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο τύπο πλοίου ή φορτίου. Περίπου 96% του στόλου διαθέτει scrubbers, ενώ 80 πλοία είναι τύπου ECO, στοιχεία που ενισχύουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα του ομίλου.

Σε επίπεδο ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ανέρχονταν σε περίπου 565 εκατ. δολάρια, έναντι δανεισμού περίπου 1,04 δισ. δολαρίων, με την pro forma ρευστότητα να ξεπερνά τα 620 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία έχει παράλληλα ακολουθήσει σταθερή πολιτική επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους. Από το 2021 έχει διανείμει περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε μερίσματα, ενώ από το 2018 οι συνολικές επιστροφές μέσω μερισμάτων και επαναγορών ξεπερνούν τα 2,2 δισ. δολάρια. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ενέκρινε μέρισμα 0,90 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ έχει διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. δολάρια για πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Τα κεφάλαια και το στοίχημα της Αθήνας

Τα κεφάλαια από τη δημόσια προσφορά θα ενισχύσουν παράλληλα την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας. Περίπου 56,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης τριών πλοίων Kamsarmax υπό κατασκευή, ενώ έως 48,1 εκατ. ευρώ μπορούν να κατευθυνθούν, μέσα στους επόμενους 24 μήνες, στην απόκτηση νέων ή μεταχειρισμένων πλοίων ξηρού φορτίου.

Με την παράλληλη παρουσία στο Nasdaq και την Euronext Athens, η Star Bulk επιχειρεί να συνδέσει την παγκόσμια ναυτιλιακή της δραστηριότητα με την ελληνική και ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Η κίνηση εντάσσεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της Αθήνας σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο για τη ναυτιλία και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ ελληνικής ναυτιλίας, ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείας

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