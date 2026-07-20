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Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies
Επιχειρήσεις
18:30 - 20 Ιουλ 2026

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Reporter.gr Newsroom
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Η Nova, μέλος της United Group η οποία ανήκει στο χαρτοφυλάκιο εταιριών της BC Partners, ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του μεριδίου της, ύψους 50%, στην εταιρεία Nova ICT, προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil. H συναλλαγή αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της Nova για εστίαση στην παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με προσιτές τιμές και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, με στόχο την ανάπτυξη σταθερών ροών εσόδων, καθώς και στις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς όπως το 5G.

Η Nova ICT, από την ίδρυσή της το 2023, κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ψηφιακών λύσεων στην ελληνική αγορά. Υπό την ηγεσία του CEO, Αλέξανδρου Μπρέγιαννη, η εταιρεία έχει σημειώσει εντυπωσιακή ανοδική πορεία, υλοποιώντας σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας.

Με ισχυρό αποτύπωμα σε καίριους τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, τα utilities, τα smart cities αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, η Nova ICT έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εισέλθει δυναμικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση σύνθετων ευρωπαϊκών έργων (EU projects). Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί μια στρατηγική εξέλιξη που σηματοδοτεί τη νέα φάση ανάπτυξης της Nova ICT, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας της και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της στο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η τρέχουσα καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT αποτιμήθηκε στα 121 εκατομμύρια ευρώ. Η αποτίμηση αυτή καταδεικνύει την ισχυρή υπεραξία που δημιουργήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια, καθώς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Nova ICT ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η Nova επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, για τη διατήρηση της εμπορικής συνεργασίας της με τη Nova ICT. Οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται σε κοινά έργα και πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους για την υλοποίηση έργων ψηφιακής μετάβασης μεγάλης κλίμακας, προς όφελος των πελατών και των συνεργατών τους.

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