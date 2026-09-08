Bloomberg: Δύο κομβικές εξελίξεις στην προσπάθεια της ΕΕ να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της εμβληματικής έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η πρόοδος παραμένει αργή, καθώς οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να ζητούν μέτρα για την ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση της πρόσβασης σε κεφάλαια. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δύο εξελίξεις αναδεικνύουν την προσπάθεια της Ευρώπης να αξιοποιήσει την έκρηξη της AI.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η γαλλική startup Mistral, με έδρα το Παρίσι, η οποία επιδιώκει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και υποδομών υπολογιστικής ισχύος, άντλησε το ποσό-ρεκόρ των 3 δισ. ευρώ, διπλασιάζοντας την αποτίμησή της σε περίπου 21 δισ. ευρώ, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Αρτούρ Μενς.

Η Mistral ιδρύθηκε το 2023 από τον Μενς, πρώην στέλεχος της Google DeepMind, και τους πρώην ερευνητές της Meta, Τιμοτέ Λακρουά και Γκιγιόμ Λαμπλ. Η εταιρεία φιλοδοξεί να αποτελέσει την ευρωπαϊκή εναλλακτική απέναντι σε εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, αν και το μέγεθός της παραμένει ένα κλάσμα εκείνου των αμερικανικών κολοσσών.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του νέου γύρου χρηματοδότησης, με επικεφαλής τη Samsung, μαζί με το Scaleup Europe Fund της ΕΕ, το οποίο διαχειρίζεται η EQT, και τον υφιστάμενο επενδυτή PSG Equity, αποτελεί σημαντική ώθηση για τη Mistral. Παράλληλα, θα της επιτρέψει να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στις ΗΠΑ και την Ασία, σύμφωνα με τον Μενς.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η ASML, η ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών, η οποία έχει επίσης επενδύσει στη Mistral, ανακοίνωσε ότι εμβαθύνει τη συνεργασία της με τους κορυφαίους κατασκευαστές τσιπ Samsung και TSMC.

Οι δύο εταιρείες πρόκειται να αρχίσουν να υιοθετούν τον εξοπλισμό λιθογραφίας High NA EUV της ASML για μαζική παραγωγή —η Samsung από το 2028 και η TSMC από το 2030— ακολουθώντας αντίστοιχη κίνηση της Intel.

Η παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης, η οποία έχει προκληθεί από την τεράστια ζήτηση των διαχειριστών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, οδηγεί τις τιμές υψηλότερα. Ειδικά η ανανεωμένη δέσμευση της TSMC στα εργαλεία παραγωγής τσιπ της ASML θεωρείται κρίσιμη για την ολλανδική εταιρεία.

Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις αποτελούν μια σπάνια θετική εξέλιξη για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες να καταστεί η ήπειρος παγκόσμιος παίκτης στις αναδυόμενες τεχνολογίες και να αναπτύξει ισχυρές εταιρείες τεχνολογίας με ευρωπαϊκή έδρα.

Η πρόσφατη δημιουργία του Rhine Group, ενός νέου φόρουμ αφιερωμένου στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αποτελεί επίσης ενθαρρυντική ένδειξη. Το φόρουμ, υπό την ηγεσία του συνιδρυτή της Stripe, Πάτρικ Κόλισον, και του Μάριο Ντράγκι, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, επιχειρεί να ενισχύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συζήτηση για τη χάραξη της ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια της Ευρώπης να μην μείνει πίσω στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό.