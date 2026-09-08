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Ουκρανία: Συμβάσεις για 1.000 Patriot με τη στήριξη της ΕΕ
Ειδήσεις
18:35 - 08 Σεπ 2026

Ουκρανία: Συμβάσεις για 1.000 Patriot με τη στήριξη της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία προχωρά στη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια περίπου 1.000 πυραύλων που προορίζονται για τα αμερικανικής σχεδίασης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, με τη συνδρομή των συμμάχων της και αξιοποιώντας δάνειο στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Κιέβου.  

Κατά την τοποθέτησή του σε συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, ο Γιεβχένι Χμάρα σημείωσε ακόμη ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυραύλων αναμένεται να παραδοθεί τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για πιο άμεση και επείγουσα υποστήριξη.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τις χώρες που στηρίζουν το Κίεβο να επισπεύσουν την οικονομική βοήθειά τους, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα ύψους 27 δισ. δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας. Όπως ανέφερε, απαιτείται σχετική απόφαση έως τον Νοέμβριο.

«Το σχέδιο είναι τόσο καλό όσο οι πόροι που διαθέτουμε για την υλοποίησή του, και οι οικονομικές αποφάσεις απαιτούνται ήδη από σήμερα», δήλωσε μέσω μεταφραστή κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

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