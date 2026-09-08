Wall Street: Νέα πίεση από το ράλι του πετρελαίου – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της Fed

Με απώλειες ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Τρίτης (8/9) η χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης, στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς τη Δευτέρα οι αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω της της Ημέρας Εργασίας (Labor Day).

Σήμερα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street βρίσκονται υπό πίεση, καθώς η νέα όξυνση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι εβδομάδων. Η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που οδηγεί τους επενδυτές σε επανεκτίμηση των προβλέψεών τους για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχωρεί περίπου κατά 520 μονάδες, ή 0,97%, στις 52.893,68 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,18%, στις 7.704,66 μονάδες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο τεχνολογικός Nasdaq, ο οποίος καταγράφει οριακά κέρδη 0,08% στις 26.527 μονάδες, με τον δείκτη να βρίσκει στήριξη στην άνοδο των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών.

Το αρνητικό κλίμα στο αμερικανικό χρηματιστήριο συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη ραγδαία επιδείνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα και δημιουργεί νέο κύκλο αναταράξεων. Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και πόλεων στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας εγκαταστάσεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και οι ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, προσθέτουν νέα πίεση στο ήδη επιβαρυμένο γεωπολιτικό σκηνικό.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται ανοδικά και πλησιάζει το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται και στην τιμή του αμερικανικού αργού WTI.

Η ενίσχυση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τη νέα εκτίναξη της τιμής του χαλκού σε επίπεδα-ρεκόρ, εντείνει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές στην αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων παραμένουν σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό καθιστά τις μετοχές λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές, καθώς αυξάνεται το ρίσκο των τοποθετήσεων.

Στο επίκεντρο της προσοχής των αναλυτών βρίσκονται πλέον τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Την Πέμπτη θα δημοσιοποιηθεί ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσει ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI).

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές ενόψει της συνεδρίασης της Fed την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας για τη νομισματική πολιτική. Στις αγορές, οι διαπραγματευτές αποτιμούν πλέον σε πάνω από 60% την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Ανάλογες προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική διαμορφώνονται και εκτός ΗΠΑ, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές και η Ιαπωνία προεξοφλούν αντίστοιχες κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ).

Παράλληλα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το μέτωπο του πληθωρισμού, οι επενδυτές στη Wall Street καλούνται να αξιολογήσουν και την αναζωπύρωση των εμπορικών αντιπαραθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Η Οτάβα θέτει σε εφαρμογή ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις αγορές.

Σε επίπεδο μετοχών, οι ενεργειακές εταιρείες κινούνται ανοδικά, επωφελούμενες από την εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Θετικό πρόσημο καταγράφει και ο κλάδος των ημιαγωγών, με τις Intel και Nvidia να ξεχωρίζουν, καθώς ενισχύεται η επενδυτική αισιοδοξία γύρω από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονται οι μετοχές που συνδέονται με την αγορά των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων η Coinbase και η Strategy, ακολουθώντας την πτωτική πορεία του Bitcoin, το οποίο υποχώρησε κάτω από το όριο των 80.000 δολαρίων.