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Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:41 - 30 Ιουλ 2026

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

Reporter.gr Newsroom
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Κορυφαίοι αθλητές και πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου αποκαλύπτουν στην Allwyn ποια θα ήταν η... εναλλακτική καριέρα των ονείρων τους  

Σε ποια σειρά θα ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν κορυφαίοι αθλητές της Ελλάδας; Και σε ποιο άθλημα θα ήθελαν να διακριθούν πρόσωπα του καλλιτεχνικού κόσμου;

Στο event της Allwyn, αφιερωμένο στις πέντε μεγάλες αθλητικές ομοσπονδίες που στηρίζει χορηγικά, αθλητές και καλεσμένοι αντάλλαξαν για λίγο ρόλους, αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη.

Οι απρόσμενες και απολαυστικές απαντήσεις τους αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά τόσο των ανθρώπων που αγωνίζονται με το εθνόσημο όσο και των γνωστών προσωπικοτήτων που βρέθηκαν στη βραδιά.

Δείτε το βίντεο:

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