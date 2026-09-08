11η Σεπτεμβρίου: Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικινδυνότητα του αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Η Νέα Υόρκη έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες προηγουμένως μη δημοσιοποιημένων εγγράφων σχετικά με την ποιότητα του αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, τα οποία δείχνουν ότι οι δημοτικές αρχές γνώριζαν εκείνη την περίοδο πως οι συνθήκες γύρω από το Ground Zero ήταν επικίνδυνες για την αναπνοή, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις προς το κοινό.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση των εγγράφων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη (8/9).

«Καθώς περνούν τα χρόνια και ο ανθρώπινος απολογισμός αυξάνεται, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το κόστος της 11ης Σεπτεμβρίου κάθε φορά που ένας ακόμη Νεοϋορκέζος χάνεται πρόωρα», δήλωσε ο Μάμντανι. «Τώρα, σχεδόν 25 χρόνια αργότερα, περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου απ’ όσους σκοτώθηκαν την ίδια την ημέρα των επιθέσεων», συμπλήρωσε στο ίδιο φόντο.

Πιο αναλυτικά, αξιωματούχοι της πόλης επιβεβαίωσαν ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν δεδομένα για τη μόλυνση που συγκέντρωσαν οι τοπικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες τις ημέρες μετά τις επιθέσεις, καθώς και εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα και επικοινωνίες μεταξύ δημοτικών αξιωματούχων. Από τα έγγραφα προκύπτει ότι υπήρχε ανησυχία για την ποιότητα του αέρα, αλλά και για το κατά πόσο η πόλη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νομικές ευθύνες ως αποτέλεσμα της έκθεσης του κοινού στις τοξικές ουσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάμντανι είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι η πόλη θα διαθέσει 34 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία μιας δημόσιας διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα δημοσιεύονταν τα έγγραφα. Η δημοσιοποίηση αναμένεται να προσφέρει στο κοινό πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι δημοτικές αρχές μετά την κατάρρευση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του Κάτω Μανχάταν και να ανοίξουν ξανά την περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης, τα έγγραφα βρίσκονταν σε 68 κιβώτια που ήταν αποθηκευμένα σε υπηρεσία της δημοτικής διοίκησης και εντοπίστηκαν πέρυσι. Η δημοσιοποίησή τους πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την 25η επέτειο των επιθέσεων, η οποία συμπληρώνεται την Παρασκευή.

Για χρόνια, επιζώντες, διασώστες και εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής —μεταξύ αυτών πολλοί που ασθένησαν λόγω της έκθεσής τους στις τοξικές ουσίες που υπήρχαν στον αέρα— ζητούσαν μεγαλύτερη διαφάνεια και απαιτούσαν τη δημοσιοποίηση των εγγράφων. Η οργάνωση 9/11 Health Watch, η οποία δραστηριοποιείται για θέματα υγείας που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου, είχε προσφύγει δικαστικά κατά της πόλης ζητώντας την αποκάλυψη των αρχείων. Το CNN επικοινώνησε με την οργάνωση για σχόλιο.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όμως έκτοτε έχουν πεθάνει χιλιάδες ακόμη άνθρωποι —μεταξύ αυτών και πολλοί από τους πρώτους ανταποκριτές που εργάστηκαν επί μήνες στον τόπο της καταστροφής— από καρκίνους και άλλες ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι ο Μάμντανι εμφανίστηκε μαζί με οικογένειες θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τον Τζον Στιούαρτ, ο οποίος εδώ και χρόνια τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας και της ενίσχυσης των πόρων που διατίθενται για τους πρώτους ανταποκριτές και τους επιζώντες των επιθέσεων.