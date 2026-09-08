Premia Properties: Παραμένει στην υψηλή βαθμίδα ΑΑ της ICAP CRIF

Η Premia Properties ανακοίνωσε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου η ICAP CRIF προχώρησε σε νέα αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας, διατηρώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διαβάθμισή της στην κλίμακα ΑΑ. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με την κατηγορία Α, στην οποία βρισκόταν η εταιρεία κατά τα τρία προηγούμενα έτη.

Με τη διατήρηση της διαβάθμισης ΑΑ, η Premia Properties κατατάσσεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία των επιχειρήσεων με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Η αξιολόγηση ΑΑ αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ακόμη και όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι δυσμενείς. Ως αποτέλεσμα, η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα.

Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στη συγκεκριμένη βαθμίδα χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη, σταθερά ανοδική πορεία και ισχυρή θέση στην αγορά.