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ΕΥΔΑΠ: Το νέο Σύστημα Αποκεντρωμένης Ανάκτησης Νερού (sewer mining) στο Μαρκόπουλο
ΥΔΡΕΥΣΗ
11:41 - 17 Δεκ 2025

ΕΥΔΑΠ: Το νέο Σύστημα Αποκεντρωμένης Ανάκτησης Νερού (sewer mining) στο Μαρκόπουλο

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον Δήμο Μαρκοπούλου–Μεσογαίας, εγκαινίασε το νέο Σύστημα Αποκεντρωμένης Ανάκτησης Νερού στο Μαρκόπουλο, εφαρμόζοντας την καινοτόμα τεχνολογία (sewer mining), που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου IMPETUS. 

Πρόκειται για μια πρότυπη εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στον τομέα του νερού, η οποία παράγει ανακτημένο νερό υψηλής ποιότητας για άρδευση αστικού πρασίνου, αξιοποιώντας τεχνολογία MBR & UV. Είναι το τρίτο σύστημα sewer mining στο οποίο συμμετέχει η ΕΥΔΑΠ μαζί με το ΕΜΠ, μετά τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ και στο Φυτώριο του Δήμου Αθηναίων, και το πρώτο που λειτουργεί σε δημόσιο χώρο, με βιοκλιματικό στέγαστρο και αμφιθέατρο για δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου–Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΕΜΠ, θεσμικοί φορείς, ερευνητικά ιδρύματα και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού χώρου του νερού.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος δήλωσε: «Είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτημα έλλειψης νερού στο λεκανοπέδιο και επίσης είναι προφανές ότι μία από τις λύσεις που πρέπει να αναζητήσουμε είναι η επαναχρησιμοποίηση με μεθόδους όπως η αποκεντρωμένη ανάκτηση νερού. Τέτοιες τεχνολογίες βοηθούν στην ανάπτυξη, ώστε να καλύψουν ένα σημαντικό κομμάτι της ζήτησης που ωστόσο δεν είναι μικρό.»

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου–Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης τόνισε: «Με θάρρος τολμήσαμε να επενδύσουμε στην καινοτομία, ανταποκρινόμενοι με όλες μας τις δυνάμεις στο κάλεσμα του ΕΜΠ και της ΕΥΔΑΠ για συνεργασία, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου πιλοτικού Συστήματος Αποκεντρωμένης Ανάκτησης Νερού, μέσω της μεθόδου Sewer Mining. Σήμερα εγκαινιάσαμε την πρότυπη Μονάδα στο Μαρκόπουλο, προσβλέποντας στην εγκατάσταση ακόμα περισσότερων και σε άλλα σημεία του Δήμου μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες άρδευσης, αλλά και πυρασφάλειας. Μέσα από το κοινό όραμα της συνεργασίας μας, συνεχίζουμε με ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, επενδύοντας σε λύσεις κυκλικής οικονομίας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου υπογράμμισε: «Ιδιαίτερα σε άνυδρες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού μπορούμε να κερδίσουμε σημαντικές ποσότητες πόσιμου νερού. Η ΕΥΔΑΠ ήδη έχει σχεδιάσει και σταδιακά υλοποιεί μια σειρά παρεμβάσεων ώστε με σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον, να αξιοποιήσει νερό που παράγεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων σε χρήσεις βιομηχανικές αλλά και άρδευσης αστικού πράσινου και καλλιεργήσιμων εκτάσεων.»

Πληροφορίες για το Σύστημα Αποκεντρωμένης Ανάκτησης Νερού στο Μαρκόπουλο (sewer mining)

Σημαντικό βήμα για την υδατική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των πόλεων

Το νέο Σύστημα Αποκεντρωμένης Ανάκτησης Νερού στο Μαρκόπουλο:

  • Ενισχύει την υδατική ασφάλεια της Αττικής, μειώνοντας τη χρήση πόσιμου νερού για άρδευση.
  • Αυξάνει την αυτονομία και την ανθεκτικότητα των Δήμων, προσφέροντας ανακτημένο νερό κοντά στο σημείο ζήτησης.
  • Αναβαθμίζει τον δημόσιο χώρο και την ποιότητα ζωής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη περισσότερων χώρων πρασίνου και στη μείωση των επιπτώσεων των καυσώνων.
  • Ενδυναμώνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, λειτουργώντας ως ανοιχτό δημόσιο εργαστήριο γνώσης.
  • Στηρίζει ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης υδάτων, βασισμένο στη συνεργασία Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και πολιτών.

Αποτελεί ταυτόχρονα πρότυπο περιβαλλοντικό κέντρο, κατασκευασμένο με φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά, σχεδιασμένο να φιλοξενεί δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης ενέργειας και ανάκτησης νερού.

Στρατηγική επιλογή της ΕΥΔΑΠ για την κυκλική διαχείριση του νερού

Η ΕΥΔΑΠ, μέσω της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό έργο IMPETUS και μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Attica Water Lab, επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στην πράσινη μετάβαση, την εξοικονόμηση και την ανάκτηση υδατικών πόρων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της Αττικής απέναντι στην κλιματική κρίση και τη λειψυδρία.

Το νέο Σύστημα Αποκεντρωμένης Ανάκτησης Νερού στο Μαρκόπουλο αποτελεί χειροπιαστό παράδειγμα σύγχρονης δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής, με άμεσα οφέλη για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

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