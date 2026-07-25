Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

Με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε δίκτυα, περιβαλλοντικές υποδομές, ενέργεια και ψηφιακό μετασχηματισμό, η ΕΥΔΑΠ ενισχύει την ανθεκτικότητα της Αττικής και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση, η λειψυδρία και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων πόλεων επαναπροσδιορίζουν τη σημασία των δικτύων κοινής ωφέλειας, η διαχείριση του νερού αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Η επάρκεια, η ποιότητα και η βιώσιμη αξιοποίηση των υδάτινων πό- ρων δεν αποτελούν πλέον μόνο ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά κρίσιμες παραμέτρους για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των πόλεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επενδύσεων υποδομών στη χώρα, με στόχο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σήμερα και να προετοιμάσει την Αττική για τις ανάγκες του αύριο. Μέσα από έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, ενεργειακής αναβάθμισης και ψηφιακού μετασχηματισμού, η Εταιρεία διαμορφώνει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης του νερού, βασισμένο στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν καταστήσει σαφές ότι οι υποδομές νερού αποτελούν πλέον στρατηγικές υποδομές εθνικής σημασίας. Η δυνατότητα μιας πόλης να εξασφαλίζει επαρκές και ποιοτικό νερό στους πολίτες της συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία, την οικονομική δραστηριότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα δίκτυα υποδομών στην Ελλάδα. Το δίκτυο ύδρευσης ξεπερνά τα 14.300 χιλιόμετρα αγωγών και εξυπηρετεί περίπου 4,4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το δίκτυο αποχέτευσης εκτείνεται σε περίπου 8.716 χιλιόμετρα, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 3,7 εκατομμυρίων πολιτών.

Παράλληλα, η Εταιρεία λειτουργεί τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού συνολικής δυναμικότητας 1,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ημερησίως, καθώς και πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, τα οποία αποτελούν κρίσιμους πυλώνες προστασίας της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Πρόκειται για υποδομές που λειτουργούν αδιάκοπα, στηρίζοντας καθημερινά νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν θεμέλιο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της μεγαλύτερης μητροπολιτικής περιοχής της χώρας.

ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και η προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες αποτελούν βασικές προτεραιότητες της επενδυτικής στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ.

Το 2025, η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος αυξήθηκε κατά 27,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση έργων που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση και αναβάθμιση παλαιών αγωγών, περιορισμό των διαρροών, ενίσχυση της υδροδότησης περιοχών με αυξημένες ανάγκες, αλλά και ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικτύων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση των υπηρεσιών της Εταιρείας σε νέες περιοχές. Η ενσωμάτωση των δημοτικών δικτύων ύδρευσης Μεγάρων και περιοχών της Δυτικής Αττικής, συνολικού μήκους περίπου 270 χιλιομέτρων αγωγών, ενισχύει την πρόσβαση των πολιτών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και δημιουργεί νέες δυνατότητες αναβάθμισης των τοπικών υποδομών.

Οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο το σήμερα. Αποτελούν επένδυση στην ασφάλεια του νερού, την ανθεκτικότητα των υποδομών και τη δυνατότητα της Αττικής να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σημαντικό μέρος του επενδυτικού προγράμματος αφορά στα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.

Η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων: το ΚΕΛ Ψυττάλειας, το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, το ΚΕΛ Θριασίου, το ΚΕΛ Μεγάρων και το ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου.

Κεντρικό ρόλο κατέχει η Ψυττάλεια, μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές υποδομές της Ελλάδας. Η εγκατάσταση διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας έως και 1.000.000 κυβικών μέτρων λυμάτων ημερησίως, ενώ η μέση ημερήσια εισροή ανέρχεται περίπου στα 650.000 κυβικά μέτρα.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ προχωρά στην υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα προγράμματα περιβαλλοντικών υποδομών που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Τα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, που αφορούν τους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαραθώνος, Παλλήνης, Παιανίας, Σαρωνικού και Κρωπίας, αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην προστασία των υδάτινων πόρων και των παράκτιων οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική των τοπικών κοινωνιών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής χιλιάδων πολιτών.

Τα έργα αυτά δημιουργούν σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά οφέλη. Προστατεύουν τους υδάτινους αποδέκτες και τις παράκτιες περιοχές, βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών με έντονη οικιστική και οικονομική δραστηριότητα.

Ενεργειακή αναβάθμιση και βιωσιμότητα στην πράξη

Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ. Η Εταιρεία επενδύει συστηματικά στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεών της, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Στην Ψυττάλεια λειτουργεί Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμι-

κής Ενέργειας με φυσικό αέριο ισχύος 12,9 MWe, καθώς και δύο μονάδες συ- μπαραγωγής μέσω βιοαερίου συνολικής ισχύος 11,4 MWe. Παράλληλα, λειτουργεί Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 489 KW.

Η Εταιρεία έχει επίσης εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος σχεδόν 2 MW στις εγκαταστάσεις της στις Αχαρνές, ενώ αξιοποιεί πέντε Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα.

Οι επενδύσεις αυτές επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών και ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία κρίσιμων υποδομών που εξυπηρετούν εκατομμύρια πολίτες.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των υποδομών νερού. Για τον λόγο αυτό, η ΕΥΔΑΠ επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας σύγχρονες λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των δικτύων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η ανάπτυξη «έξυπνων» δικτύων και η εφαρμογή προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης επιτρέπουν ταχύτερη λήψη αποφάσεων, καλύτερη διαχείριση των πόρων και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών προκλήσεων.

Παράλληλα, η Εταιρεία ενισχύει διαρκώς το πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής διακυβέρνησης. Η δημοσιοποίηση Δήλωσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας CSRD και των προτύπων ESRS σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ενσωμάτωσης των αρχών ESG στη λειτουργία της. Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση συμμόρφωσης. Αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει την ανθεκτικότητα της Εταιρείας, δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που διαμορφώνει η νέα εποχή.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προσαρμογή των πόλεων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το περιβάλλον, οι υποδομές νερού αναδεικνύονται σε κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης, ανθεκτικότητα και κοινωνικής ευημερίας.

Μέσα από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων, η ΕΥΔΑΠ δεν αναβαθμίζει απλώς τα δίκτυά της. Επενδύει στην ασφάλεια του νερού, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών. Επενδύει στη δημιουργία υποδομών που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες των επόμενων γενεών και θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Με στρατηγικό σχεδιασμό, σύγχρονες τεχνολογίες και προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα πιο ασφαλές, ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την Αττική, αποδεικνύοντας ότι η επένδυση στο νερό εί-

ναι, πάνω απ’ όλα, επένδυση στο μέλλον.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026