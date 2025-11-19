Ο Βασίλης Βηλαράς γράφει για την τηλεόραση των ’90s και τα τραύματα που κληρονομήσαμε

Λίγο πριν την πρεμιέρα της σόλο παράστασης «Η Εκδίκηση του Φώτη» που παρουσιάζεται στο bijoux de kant HOOD art space από τις 24 Νοεμβρίου, ο Βασίλης Βηλαράς εξηγεί πώς κατέληξε να γράψει την ιστορία ενός εφήβου που έζησε τη ζωή του βλέποντας τηλεοπτικές σειρές, στα λίγα τετραγωνικά του παιδικού δωματίου του.

Αλφαβητάρι παράστασης

Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια πόσο μας έχουν επηρεάσει οι τηλεοπτικές σειρές που βλέπαμε μανιωδώς τη χρυσή δεκαετία των 90s. Πώς επηρεάστηκε το χιούμορ μας, η ταξική μας συνείδηση, ποιον έρωτα εκπαιδευτήκαμε να αναζητάμε, πώς διαμορφώθηκε η αντίληψη μας για το τι είναι άντρας και γυναίκα, πώς αντιλαμβανόμαστε τι είναι ηθικά σωστό, τι είναι πρόστυχο και τι φαινομενικά αθώο και ποιές από αυτές τις πληροφορίες επιβιώνουν ως σήμερα αφού οι επαναλήψεις αυτών των σειρών πολύ συχνά κάνουν μεγαλύτερα νούμερα τηλεθέασης από τις καινούριες παραγωγές. Και είπα αυτή την αναζήτησή να την κάνω παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr