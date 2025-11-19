Όμιλος ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις €10,1 δισ. την τριετία 2026-28 με στόχο EBITDA €2,9 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:09 - 19 Νοε 2025

Όμιλος ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις €10,1 δισ. την τριετία 2026-28 με στόχο EBITDA €2,9 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Η διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει στους επενδυτές το όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου στο Capital Markets Day 2025 στο Λονδίνο

Το ισχυρά αναπτυξιακό, επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την τριετία 2026-2028 παρουσιάζει, σύμφωνα με ανακοιπνωση, σήμερα στο Λονδίνο η διοίκηση της εταιρείας, με όραμα ναηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη νέα εποχή της σύγκλισης ενέργειας και τεχνολογίας.

Το πλάνο της επόμενης τριετίας βασίζεται στο επιτυχημένο καθετοποιημένο- μοντέλο του Ομίλου και έχει στο επίκεντρο επενδύσεις €10,1 δισ. για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων και τις πελατοκεντρικέςυπηρεσίες, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου. Η αναπτυξιακή προοπτική του στρατηγικού πλάνου του ομίλου ΔΕΗ θα οδηγήσει σε EBITDA πάνω από €2,9 δισ. το 2028.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε ενόψει του Capital Markets Day: «Τo 2019 πήραμε μία απόφαση: να γίνουμε μία σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: οι στόχοι μας - οικονομικοί και στρατηγικοί - έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθείκατακόρυφα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Όμως δεν εφησυχάζουμε - το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και τολμούν. Γι’ αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από €10 δισ. επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως Powertech όμιλος. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ που παρουσιάζουμε σήμερα για την επόμενη τριετία έχει ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, με το 93% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε νέα έργα. Η ΔΕΗ αναπτύσσεται ακόμα πιο γρήγορα, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της, αυξάνοντας παράλληλα το θετικό αποτύπωμά της στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Αναπτυξιακοί στόχοι

Έχοντας επιτύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί ως τώρα και με σημείο εκκίνησης τον καθολικό μετασχηματισμό της τελευταίας εξαετίας, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε νέες κορυφές για τα επόμενα τρία χρόνια. Με αιχμή του δόρατος το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΔΕΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση, μεταξύ 2026 και 2028 η ΔΕΗ στοχεύει σε:

• Ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.
• Ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος κυρίως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά έργα τα οποία αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ, παράγουν μεγαλύτερη αξία και συμβάλλουν σημαντικά στην ευστάθεια του συστήματος.
• Πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι το τέλος του 2026 και σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδεςπετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, με στόχο τη μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μεταξύ 2019 και 2028.
• Αύξηση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 16,6 GW, από 12,4 GW το 2025 παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση.
• Σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανίαόπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία και να ανέλθει σε €6,5 δισ. το 2028.
• Ενίσχυση του καθετοποιημένου μοντέλου στη Ρουμανία, με ισχυρή ανάπτυξη ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεγάλης πελατειακής βάσης της PPC Romania.
• Ισχυροποίηση της παρουσίας σε ελκυστικές διασυνδεδεμένες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
• Νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας για πελάτες όπως συνέργειες με τον Κωτσόβολο, υποστηρικτικές υπηρεσίες για αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στο σπίτι, Fiber-To-The-Home και εξατομικευμένες λύσεις διαχείρισης ενέργειας.
• Επανασχεδιασμός του Ομίλου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΑΙ σε ολόκληρη τη δομή: ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών.
• Ανάπτυξη της θέσης του ομίλου στις Τηλεπικοινωνίες με την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-Τo-Τhe-Home.

Υγιής οικονομική ανάπτυξη

Οι οικονομικοί στόχοι του ομίλου ΔΕΗ για την τριετία 2026-2028 καταδεικνύουν την υγιή οικονομική ανάπτυξη και τις υπεραξίες που δημιουργεί για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την κοινωνία:

• Επενδύσεις συνολικού ύψους €10,1 δισ. με το 93% αυτώννα αφορούν έργα ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση και δίκτυα.
• Το EBITDA του Ομίλου αναμένεται να ανέλθει σε €2,9 δισ. το 2028 από €1,3 δισ. το 2023, αύξηση κατά 18% σε ετήσια βάση (CAGR), ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης το μέχρι το τέλος του 2026.
• Αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση (CAGR), τη μεγαλύτερη στον κλάδο των Ευρωπαϊκώνεταιρειών ενέργειας, με στόχο από €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023 να φτάσει στο €1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.
• Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος, καθώς περίπου τo 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).
Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 10:10
